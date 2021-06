Kater aus Igersheim muss nach Schussverletzung eingeschläfert werden

Igersheim. Kater Leo sei morgens stark humpelnd vom Garten durch die Haustüre gekommen, erzählen die Besitzer im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. „Wir dachten zuerst an eine Verstauchung an seinem linken Vorderbein oder vielleicht an Arthrose. Deshalb sind wir nicht gleich zur Tierklinik gefahren und wollten erst einmal abwarten.“

AdUnit urban-intext1

Recht deutlich ist das Projektil, von dem Kater Leo getroffen wurde, auf dem Röntgenbild zu erkennen. © Tierklinik

Die Situation spitzt sich zu

Tags darauf habe sich die Situation allerdings deutlich zugespitzt, ist weiter zu erfahren. „Es war leider nicht besser, sondern schlimmer. Leo lag nur noch und wollte nicht mehr fressen.“ Deswegen habe man sich dann doch entschlossen, die Tierklinik aufzusuchen – und dort gab es eine niederschmetternde Diagnose. Leo wurde geröntgt. Dabei sei das Projektil von einem Luftgewehr oder einer Luftpistole festgestellt worden. Der Kater wurde somit angeschossen und musste eingeschläfert werden.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Tiere entwickeln sich prächtig Bad Mergentheim: Tierfreund bewahrt vier Mini-Eulen vor dem Tod Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Schreckliche Entdeckung Katzenbabys landen in Weikersheim im Müllcontainer Mehr erfahren Lauda / Königshofen Entsetzen nach Fund abgeschnittener Katzenohren Mehr erfahren

Leo hatte sich nie weit entfernt

„Unser Kater hat sich nie weit von unserem Grundstück und der Terrasse entfernt – maximal auf die Straße, dem Kirchbergring. Er hat sich immer in einem Umkreis von vielleicht 20 Metern aufgehalten“, lassen die Besitzer weiter wissen. Das Ganze muss also direkt vor der Haustüre passiert sein. „Sehr, sehr merkwürdig.“

Die Familie hat die Tierquälerei bei der Polizei zur Anzeige gebracht, zumal sich vor geraumer Zeit im Bereich des Igersheimer Kirchbergs ein ähnlich gelagerter Fall zugetragen haben dürfte.

AdUnit urban-intext2