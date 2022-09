Kann die Natur als Vorbild dienen?

Igersheim/Weikersheim. Biologische Transformation – wofür? Und was haben Pilze damit zu tun? Mit diesem Thema beschäftigt sich die fünfte Veranstaltung der Reihe „enter the future“ der Wittenstein Stiftung.

Ist es wirklich so einfach? Sich die Natur zum Vorbild nehmen und damit die enormen Herausforderungen der Menschheit wie Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen, Klimaschutz oder Nahrungs- und Ressourcenknappheit meistern? Prof. Dr. Vera Meyer und Prof. Dr.-Ing. Thomas Bauernhansl werden sich dieser Fragestellung am 13. Oktober in der Tauber-Philharmonie und via Livestream gemeinsam mit dem Publikum widmen.

„Biologisierung“ bzw. „Biologische Transformation“ sind Begriffe, die für die zunehmende Integration von Prinzipien der Natur in moderne Wirtschaftsbereiche stehen. Welche technologiebasierten Innovationen dabei helfen können, den Konflikt zwischen menschlichen Bedürfnissen und planetaren Grenzen abzuschwächen, wird Referent Prof. Dr.-Ing. Thomas Bauernhansl erörtern. In seiner Funktion als Leiter des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnik und Automatisierung IPA in Stuttgart und des Instituts für Industrielle Fertigung und Fabrikbetrieb der Universität Stuttgart sowie als Autor zahlreicher Bücher beleuchtet er dabei vor allem die Rolle des Maschinen- und Anlagenbaus. Prof. Dr. Vera Meyer, Leiterin des Lehrstuhls für Molekulare und Angewandte Mikrobiologie an der Technischen Universität Berlin sowie bildende Künstlerin, wird in ihrem Impulsvortrag vor allem auf biotechnologische, pilzbasierende Innovationen eingehen und auch die Rolle der Pilze als Baumeister und den damit verbundenen Innovationssprung in Richtung einer nachhaltigen Architektur aufzeigen. An die beiden Vorträge schließt sich eine Diskussion an, moderiert von Benedikt Hofmann, Chefredakteur des Fachmagazins MM Maschinenmarkt. Das Einlassticket bzw. die Zugangsdaten zum Livestream sowie weitere Informationen zu der Veranstaltung erhalten Interessenten unter www.wittenstein-stiftung.de/veranstaltungen. Anmeldungen sind bis 10. Oktober möglich.