Jugendfeuerwehr und THW mit je 250 Euro überrascht

Igersheim. In schöner Regelmäßigkeit finden im Bürgerstüble im Herzen der Igersheimer City Weißwurstfrühstücke statt, die von der Bevölkerung gerne dazu genutzt werden, um sich im gemütlichen Rahmen über dies und das auszutauschen. Die Erlöse aus diesen Weißwurstfrühstücken haben in der Zwischenzeit zu einem stattlichen Sümmchen geführt. Die Initiatoren Reiner Friedrich (Sechster von links) und Klaus Hayn (Dritter von rechts) überreichten deshalb nun jeweils 250-Euro-Spenden an Marco Wieczorek (Ortsbeauftragter THW-Ortsverband, Vierter von rechts) und Michael Gakstatter (Chef der Jugendfeuerwehr Igersheim, Siebter von rechts). / ktm

