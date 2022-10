Jean-Marie-Pfaff-Event bringt 6247 Euro für die gute Sache

Igersheim. Jean-Marie Pfaff, Torwart-Legende des FC Bayern München, gastierte zum Benefizabend für die gute Sache in der Erlenbachhalle – und begeisterte sein Publikum. Der 68 Jahre alte Ex-Welttorhüter berichtete emotional über den Aufstieg vom Straßenfußballer zum Weltstar – und präsentierte seine Autobiografie. Unterm Strich geht die stolze Summe von 6247 Euro an folgende Einrichtungen: Jean-Marie-Pfaff-Stiftung, Schule im Taubertal in Unterbalbach, Verein Sprungbrett in Üttingshof, Herzenswunschkrankenwagen der Malteser, Jugendfeuerwehr Igersheim sowie die Nachwuchsarbeit der Musikkapelle Harthausen. Unser Bild zeigt (von links) Peter Ruess (Vorsitzender FC Igersheim), Klaus T. Mende (Organisator), Jean-Marie Pfaff sowie Heiko Hillebrand (Vorsitzender Bayern-Fanclub Hohenlohe). / ktm

