Internationale Stars gaben sich die Klinke in die Hand

Am Endes des Konzerts nannten es Bürgermeister Frank Menikheim und Corinna Landwehr für das Vorstandsteam in ihrer Laudatio einen Glücksfall für die Kapelle, dass man damals Jürgen Bermanseder als musikalischen Leiter habe gewinnen können und würdigte ausdrücklich die hervorragende Arbeit des Dirigenten in den vergangenen 30 Jahren.

Jürgen Bermanseder habe die Kapelle auf ein beachtliches Niveau gebracht und gleichzeitig viele junge Talente gefördert. Die damaligen Skeptiker bekamen nicht recht, das der „Profi“ Jürgen Bermanseder so lange einem kleinen Verein mit reinen Amateurmusikern treu bleibt.

Mehr als nur gute Gage

Es müsse also etwas mehr gewesen sein als nur eine gute Gage, denn in der Zwischenzeit sei aus einem reinen Arbeitsverhältnis echte Freundschaft entstanden.

Jürgen Bermanseder habe sich in hohem Maße um den Verein verdient gemacht. Die Ernennung zum Ehrendirigent könne deshalb nur eine kleine und sichtbare Geste (goldener Taktstock) des Dankes sein.

Wie stand in einer Musik spezifischen Publikation unlängst zu lesen: „Jürgen Bermanseder sagt Servus! Nach über 47 Jahren und mehr als 5170 Live-Konzerten geht eine musikalische Erfolgsgeschichte zu Ende“. habe