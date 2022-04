Informationsabend bei Wittenstein

Harthausen. Mit enormem Interesse rechnet der Igersheimer Mechatronikkonzern Wittenstein laut einer Pressemitteilung an seiner Informationsveranstaltung zu Ausbildung und dualem Studium am Donnerstag, 7. April. Zwischen 17 und 20 Uhr werden Schüler und Eltern über 21 verschiedene Ausbildungsberufe und Studiengänge, die die Wittenstein SE anbietet, informiert. Zudem bietet das Unternehmen Gelegenheit zu einer Blitzbewerbung auf restliche noch für 2022 offene Ausbildungs- und Studienplätze. Aufgrund massiv eingeschränkter Möglichkeiten zu Praktika für die Berufsorientierung in den vergangenen zwei Jahren sieht Wittenstein einen enormen Informationsbedarf künftiger Nachwuchskräfte. Gespräche mit aktuellen Auszubildenden und Studierenden des Konzerns sollen Interessenten Gelegenheit geben, Ausbildungsinhalte und berufliche Schwerpunkte aus erster Hand zu erfahren. Veranstaltungsort ist die Wittenstein talent arena. pm

