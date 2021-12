Einigkeit, Recht und Freiheit – diese drei Wörter besingen wir in der Deutschlandhymne. Doch leider sind von diesen drei Werten derzeit keiner gegeben. Ich schreibe diesen Brief auf neutraler Ebene, denn ich darf aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden. Die derzeitige Entwicklung macht sehr vielen Menschen große Angst. Die Gesellschaft spaltet sich immer mehr. Die Bürger haben Angst, ihre Lebensgrundlage, den Beruf, ihre Gesundheit und das Vertrauen in die Menschheit und Politik zu verlieren.

Für alles auf dieser Welt gibt es ein „Für“ und „Wider“ und es ist auch bekannt, dass „Druck“ wiederum „Gegendruck“ erzeugt. Das erleben wir sehr heftig in Deutschland und auf der ganzen Welt.

Ich bin der Meinung, es muss für alles auch ein „Zwischendrin“ geben.

Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es das Coronavirus gibt und dass die Intensivstationen voll sind und wichtige Operationen verschoben werden müssen, jedoch wurden Jahre zuvor und auch während der Pandemie Intensivbetten abgebaut, anstatt das Gesundheitssystem auszubauen.

Die Impfung ist der einzige Weg aus der Krise – ja, die Impfung schützt vor einem schweren Verlauf, aber es sind auch sehr viele Impfdurchbrüche bekannt. Und da muss man doch einsehen und wirklich ehrlich sein, wenn viele Menschen dies hinterfragen und diesen Impfungen skeptisch gegenüberstehen. Ältere und vorerkrankte Menschen und all jene, welche den Impfungen positiv gegenüberstehen, sollten und können sich doch regelmäßig impfen lassen.

Aber doch nicht die ganze Menschheit und schon gar nicht gegen ihren Willen!

Wo bleibt denn da die Solidarität mit den Ungeimpften, denen das Leben derzeit sehr schwer gemacht wird und die für die ganze Misere verantwortlich gemacht werden. Aber auch die Geimpften bekommen immer wieder neue Einschränkungen, da die Inzidenz trotz steigender Impfquoten weiterhin steigt. Dieser Zustand sollte wirklich auch sehr kritisch überdacht werden. Eine Variante löst die andere ab.

Sehr viele Menschen in Deutschland und auf der ganzen Welt gehen auf die Straße um ihrer Meinung Gesicht zu geben. Vielleicht wollen sie sich aus moralischen, ethischen oder religiösen Gründen nicht impfen lassen, vielleicht haben sie auch sehr große Angst vor der Impfung oder vertrauen ihrem Körper und Immunsystem. Die Freiheit, über den eigenen Körper zu entscheiden, muss in einer Demokratie beachtet und auch bewahrt bleiben.

Die Grundrechte müssen für alle erhalten bleiben, für Geimpfte und Ungeimpfte. Sicher kennen Sie alle das Zitat: „Wehret den Anfängen“.

Das Pflegepersonal das von Beginn an die Corona Kranken gepflegt hat, anfangs auch ohne Impfschutz und mit viel Herzblut sich um das Wohl der Kranken kümmert, wird nun dazu gezwungen sich impfen zu lassen. Man darf sich nicht wundern, wenn sie daraus Ihre Konsequenzen ziehen!

Die Impfung muss freiwillig bleiben, ohne gesetzlichen Zwang für alle.