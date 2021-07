Impf-Bus kommt nach Igersheim

Igersheim. Vom Landratsamt Main-Tauber-Kreis kam die Anfrage, ob die Gemeinde Igersheim sich an der geplanten Impfbus-Aktion des Zentralen Impfzentrums in Rot am See beteiligten möchte.

„Als mir das Angebot unterbreitet wurde, habe ich keine Sekunde gezögert“, so Bürgermeister Frank Menikheim in einer Pressemittelung. Nun ist es klar, wann der E-Impfbus nach Igersheim kommt: Am Samstag, 7. August. Folgende Stationen werden auf der Gemarkung Igersheim angefahren: Bernsfelden Vorplatz Gemeindehaus Seewiesenweg 3, 9 bis 10 Uhr; Harthausen Parkplatz unterhalb Gemeindehaus, Lange Straße 19, Zufahrt zum Impfbus über Talstraße, 10.30 bis 11.30 Uhr; Neuses Vorplatz Gemeindehaus, Steigstraße 11, 12 bis 13 Uhr; Igersheim Parkplatz an der Großsporthalle 14 bis 17 Uhr. Verimpft wird der Impfstoff von Johnson & Johnson, das heißt, es ist nur eine einmalige Impfung notwendig. „Nur ein guter Impffortschritt kann uns das gesellschaftliche und öffentliche Leben wieder zurückbringen, wie wir es vor der Pandemie gewohnt waren. Ein besseres Angebot wie den Impfbus, der sogar noch vor Ort kommt, wird es nicht mehr geben.“, appelliert Igersheims Rathaus-Chef.

Teilnehmen können nicht nur Igersheimer, sondern jeder, der Zeit hat und sich impfen lassen möchte.