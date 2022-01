Igersheimer Sternsinger sammelten sagenhafte 15 900 Euro

Igersheim. Bereits das zweite Jahr in Folge hat die Igersheimer Bevölkerung auf den Besuch der Sternsinger verzichten müssen. Nicht nur viele Sternsinger-Kinder waren darüber enttäuscht, sondern auch viele Igersheimer Bürger. Grund war natürlich die Coronapandemie.

Segen erneuert

Organisatorin Inge Dallmann wollte weder die Gesundheit der circa 90 Kinder und jugendlichen Betreuer, noch die der Besuchten gefährden. Umso mehr wünscht sie sich von Herzen, dass im kommenden Jahr das Sternsinger-Laufen wieder möglich sein wird. Wenigstens eine kleine Freude hat Inge Dallmann gemeinsam mit ihren Helfern der Bevölkerung bereitet: der Segen wurde an den Türen mit geweihter Kreide erneuert oder ein Segensband mit einem Brief eingeworfen.

Wieder haben die Igersheimer Bürger Vertrauen und große Hilfsbereitschaft für die vielen Kinder in Not bewiesen. Der Erlös der Sternsinger-Aktion beträgt dieses Jahr sagenhafte 15 900 Euro.Die Spenden gehen in voller Höhe an folgende Projektleiterinnen und Projektleiter: In Tansania an Pfarrer Augustin Mbiche und an Schwester Fridolina Nzuki (Teresinasisters), Schwester Franziska Nandonde (Erlöserschwestern), Schwester Elisabeth Kerb (Benediktinerinnen); in Nigeria an Pfarrer Joseph Ike und in Indien an Pfarrer Gabriel Mathias.

Vieles wird benötigt

Sie alle sorgen sich um die zahlreichen Aidswaisenkinder und Kinder armer Familien. Benötigt werden Nahrung, Schulgeld, Schulkleidung und medizinische Versorgung. Die Verantwortlichen arbeiten oft bis zum Limit. In ihren Briefen oder Telefonaten versichern sie aber immer wieder, dass alle ihre Bemühungen ohne die finanzielle Unterstützung aus Deutschland nur wenig nützen würden.