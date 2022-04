Igersheimer Bürgermeister erreicht den sehr guten dritten Platz

Igersheim/Hannover. Ein Gutschein, den ihn die Igersheimer Vereine zu seinem 50. Geburtstag geschenkt hatten, hat den Igersheimer Bürgermeister Frank Menkheim offenbar zu einer Höchstleistung motiviert. Er holte beim Halbmarathon in Hannover den dritten Platz in der AK50-Wertung in 1:24:40 Minuten.

Im Rahmen der 30- Jahr-Jubiläumsausgabe des Hannover Marathons wurden die Deutschen Meisterschaften im Marathon sowie Läufe über die 10 km, Halbmarathon sowie Strecken für Inline-Skater, Handbiker und Kinderläufe angeboten. Über 16 000 Starter hatten zu diesem Event gemeldet, darunter Frank Menikheim aus Igersheim. Und er hatte eine besondere Motivation, seinen Lauf erfolgreich zu absolvieren, bekam er doch von den Vereinen der Gemeinde zu seinem 50. Geburtstag vor vier Jahren einen Gutschein für ein Marathon-Wochenende geschenkt. 2019 hatte er den Gutschein wegen einer Knieverletzung nicht einlösen können. 2020 und 2021 fielen diese Läufe wegen Corona aus. Nun konnte er jedoch endlich starten. In Hannover, bei diesem großen Lauf entlang vieler Sehenswürdigkeiten durch die Stadt, wollte Frank Menikheim mit einer guten Zeit aufwarten. Die Bedingungen waren sehr gut, sonnig und nicht zu kühl, so dass eine Getränkeaufnahme unterwegs für Menikheim gar nicht erforderlich war. Ab und zu ein wenig Wind, den der Bürgermeister aber nicht als dramatisch empfand.

Der Igersheimer Bürgermeister Frank Menikheim beim Halbmarathon in Hannover. © Alea Menikheim

Menikheim hatte sich einen Schnitt von vier Minuten und fünf Sekunden vorgenommen, was auf eine Zielzeit von 1:26:10 Stunden hinausgelaufen wäre. Tatsächlich war er am Ende dann sogar eineinhalb Minuten schneller. Menikheim absolvierte einen sehr gleichmäßigen Lauf und war in der zweiten Hälfte sogar eine Spur schneller, Pace knapp über vier Minuten. Mit der Endzeit von 1:24:40 Stunden ist das eine hervorragende Zeit und brachte ihm in der AK50 den dritten Platz.

Es siegte hier Dr. Bruhns/LC Ravensburg in 1:21:25, den zweiten Platz belegte Poischen/BSG RheinEnergie AG in 1:24:14 Std. hl