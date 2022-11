Igersheimer Adventsfest im Feuerschein

Igersheim. Das Igersheimer Adventsfest ist für Familien aus der Region immer ein ganz besonderer Start in die Vorweihnachtszeit. Am Freitag, 25. November, von 15 bis 20 Uhr laden „BürgerNetzWerk“ (BNW), Kitas und J.U.K.I wieder Jung und Alt zum gemütlichen Beisammensein auf dem weihnachtlich geschmückten Möhlerplatz ein.

An knisternden Feuerschalen werden Stockbrote gebacken, an den gemütlichen Kanonenofentheken kann man die heimelige Atmosphäre und die Auftritte der Kindergartenkinder sowie die Konzerte des Sängerkranzes und der Trachtenkapelle genießen.

Zum Aufwärmen kann sich um die Feuerquellen scharen oder im Bürger-Lädle Weihnachtseinkäufe tätigen. Kinder können hier den Adventsgeschichten der Lesepaten lauschen oder im Rathaus-Foyer Bienenwachskerzen rollen. Fünf Kindergärten, die Mädchenwerkstatt des J.U.K.I. und die Handarbeitsgruppe „Spaß mit Nadel und Faden“ des BNW bieten Bratwurst, Hotdogs, veganes Curry, herzhafte und süße Blechkuchen, Waffeln, Crêpes und natürlich Glühweine, Kinderpunsch und mehr und natürlich Plätzchen und viel Selbstgemachtes aus Küche, Bastelwerkstatt und Handarbeitsgruppen. Für ein abwechslungsreiches Programm sorgen nach der Eröffnung um 15 Uhr die Kinder des Kindergartens St. Michael (15.15 Uhr), Kinderhaus St. Martin (15.45 Uhr), Kinderhaus Kunterbunt (16.15 Uhr), Wald- und Naturkindergarten (16.45 Uhr) und Kindergarten Harthausen (17 Uhr) mit ihren bezaubernden Vorführungen. Um 17.15 Uhr gibt’s die erste Adventsgeschichte der Lesepaten im BürgerLädle, während gleichzeitig auf dem Möhlerplatz die Trachtenkapelle Igersheim ein adventliches Konzert gibt. Um 18 Uhr führen die Kinder der Kita Artikus das Schattenspiel „Es klopft bei Wanja in der Nacht“ auf, danach liest um 18.30 Uhr eine Lesepatin die zweite Adventsgeschichte im Bürger-Lädle, bevor um 19 Uhr der Chor „SINGforFUN“ mit seinem adventlichen Konzert zum Mitsingen einlädt. Dank der Wärmequellen auf dem Möhlerplatz – der neu sanierten „Open-air-Wohnstube“ der Igersheimer – kann man das Adventsfest von 15 bis 20 Uhr auch bei kaltem Wetter genießen, und zwischendurch können die Kinder sich auch im Rathaus-Foyer beim Kerzenrollen aufwärmen – oder im Bürger-Lädle den Lesepaten lauschen, wenn diese spannende Adventsgeschichten vorlesen.

Das BürgerNetzWerk als Veranstalter bietet am Handarbeitsstand den Igersheimer Familienplaner 2023 mit allen vorgedruckten Igersheimer Terminen des nächsten Jahres und die beliebten Igersheim-T-Shirts, Schlüsselanhänger sowie Igersheimer Postkarten an. Ob an dem Gerücht etwas dran ist, dass ein Überraschungsgast die Kinder besucht, wird sich ja zeigen. ig