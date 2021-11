Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Am Igerheimer Möhlerplatz - Kommune will nach Übergangsphase ab 1. Dezember Bußgelder in Höhe von 55 Euro verhängen Igersheim: Wilden Parkern geht es an die Börse

Falschparkerei am Möhlerplatz: Ab 1. Dezember werden Bußgelder verhängt. Die Kommune reagiert damit auf Autofahrer, die den Bereich aktuell immer wieder zuparken.