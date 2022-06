Igersheim trumpft auf

Igersheim. Erfolgreicher Start für das Team TT Igersheim im Sommer-Teamcup 2022: Bei diesem bundesweiten Wettbewerb unter der Schirmherrschaft von DTTB und dem Ausstatter Tibhar sind vereinsübergreifende Mannschaftsaufstellungen erlaubt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Team Igersheim rekrutiert sich aus drei Spielern des 1. FC Igersheim (Jordan und Justin Rudolf sowie Jan Reuter) und der erst 15-jährigen Oberligaspielerin Sophie Ott von Viktoria Wombach.

Spannende Matches

Der erste Gegner in Igersheim war ein der Papierform nach gleichwertiges hessisches 3er-Team aus Fulda-Maberzell und Marbach. Die Zuschauer sahen durchweg spannende Matches auf hohem Niveau, wo fast jeder Ballwechsel auf Messers Schneide stand. Doch die heimische Kulisse und besonders Trainer Gerold standen wohl dafür, dass sich die Igersheimer Cracks in jedem Match letztendlich behaupten konnten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am Ende stand ein klares 7:0 gegen einen durchweg nicht schwachen Gegner. Das mitreißendste Einzel spielte Sophie Ott in ihrem letzten Match, als sie einen 0:2-Satzrückstand noch in einen 3:2-Sieg umbog.

Sophie gilt in Bayern, ja sogar bundesweit, als zu förderndes Talent, ist momentan bayerische Meisterin im Damen-Doppel und im bundesweiten Ranking ihrer Altersklasse auf Position 14. wj