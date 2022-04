Igersheim recycelt und hilft

Igersheim. Der große Dorfflohmarkt in Igersheim am Samstag, 9. April von 9 bis 15 Uhr steht unter dem Motto „Igersheim hilft“. Und er findet bei jedem Wetter statt.

Als „Hof-zu-Hof“ Flohmarkt konzipiert, werden Flohmarktfans, Raritäten- und Schnäppchenjäger an 50 privaten Flohmarktständen im Kernort und im Wohngebiet Igersheim-West eine Riesenauswahl vorfinden. Verbunden ist der Dorfflohmarkt mit einer Spendenaktion für Menschen aus und in der Ukraine. Angekündigt sind z.B. folgende Flohmarktwaren: Kleidung, Schuhe und Accessoires, Kinderspielsachen, Haushaltsgegenstände, Elektrogeräte, Kunst und Deko für Haus und Garten, Altes und Antikes, Raritäten, DVDs, Kleinmöbel, Modellautos und Modellbausätze usw.

Es lohnt sich, den Lageplan (www.igersheim.de) mit der Liste der angemeldeten Flohmarktstände auf der Webseite der Gemeinde www.igersheim.de herunterzuladen. Das BNW hat hier zwei Rundgänge durchs Wohngebiet Igersheim-West (13 Flohmarktstände) und im Ortskern zwischen B19 und Kaufland-Kreisel (37 Flohmarktsände) vorgeschlagen, die alle Standorte verbinden. Auf dem Möhlerplatz wird das BNW an einem Ukraine-Benefizstand die von Ehrenamtlichen gespendeten Flohmarktwaren anbieten. Auch die Standgebühren gehen an die Ukrainehilfe. Lagepläne und Listen der Verkaufsstandorte und Waren liegen am BNW-Stand auf dem Möhlerplatz zum Mitnehmen bereit. Am 7. Mai wird das Wohngebiet Kirchberg zum Flohmarktbereich (Anmeldung an flohmarktorganisation@gmail.com).

