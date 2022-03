Igersheim: Pfarrvikar Joseph Ike hat neues Amt

Igersheim. Joseph Chukwuemeka Ike wird Pfarradministrator der Seelsorgeeinheit Igersheim (Dekanat Mergentheim). Er ist dort bereits als Pfarrvikar im Einsatz.

Ike wurde 1974 in Aba in Nigeria geboren. Er studierte am Seat of Wisdom Seminary in Owerri Philosophie und Theologie. Von 2004 bis 2010 war er zweiter Vizerektor am St. Peter´s Minor Seminary Okigwe. Als Pfarrvikar übernahm Ike von 2010 bis 2016 seelsorgerliche Aufgaben in der Seelsorgeeinheit Unteres Brenztal und von 2016 bis 2019 in Erbach. Von 2019 bis 2021 war er als Pfarrvikar in den beiden Seelsorgeeinheiten Lamm Bad Mergentheim und Igersheim tätig. Seit Oktober 2021 ist Ike als Pfarrvikar ganz für die Seelsorgeeinheit Igersheim zuständig.