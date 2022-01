Igersheim: Fünf Teilorte ziehen an einem Strang

Igersheim. Die Bürgermeister der fünf einst selbständigen Gemeinden Bernsfelden (Julius Gabel), Harthausen (Josef Popp), Igersheim (Gerhard Hügel), Neuses (Alois Throm) und Simmringen (Josef Trunk) haben am 1. Januar 1972 den „kommunalen Ehevertrag“ unterzeichnet – die Orte firmieren seitdem als Gesamtgemeinde Igersheim. Wie unter Eheleuten auch, ist die Feier der „goldenen Hochzeit“ ein Anlass, auf die gemeinsam absolvierte Wegstrecke zurückzublicken. Die vier Ortsvorsteher Marcus Rügamer (Bernsfelden), Thomas Landwehr (Harthausen), Michael Schlund (Neuses) und Eugen Seidenspinner (Simmringen) haben dies jetzt zusammen mit Rathauschef Frank Menikheim getan – und eine rundum positive Bilanz gezogen. Einigkeit herrscht darin, dass dieser Schritt richtig gewesen war und die Ortsteile keinesfalls auf der Strecke geblieben seien, sondern vom Investitionskuchen ebenso in den Genuss großer Stücke kämen wie der Kernort selbst.

Reform auf den Weg gebracht

Es war 1968, als der Stuttgarter Landtag eine Verwaltungs- und Gebietsreform auf den Weg gebracht hatte. Dies war in dem Bestreben erfolgt, leistungs- und zukunftsfähige Verwaltungseinheiten zu realisieren und dadurch die Selbstverwaltungskraft kleinerer Orte zu stärken.

Anlässlich des Festaktes zur Unterzeichnung der Eingemeindungsverträge hatte Igersheims Bürgermeister Gerhard Hügel unter anderem gesagt: „Wie bei einer Ehe, müssen wir uns als Partner mit kleinen Webfehlern und Mängeln gegenseitig in Kauf nehmen, Verständnis und auch Geduld füreinander aufbringen. Wir alle geben von unserer Selbständigkeit einen Teil auf und setzen ihn ein für etwas Neues, Zukunftsträchtigeres, für etwas Besseres. Damit zeigen wir sichtbar den guten Willen, als Partner zusammenzuarbeiten. Mit einer kräftigen Portion Mut und Tatkraft wollen wir nun daran gehen, eine auf lange Sicht lebensfähige Gemeinde zu schaffen, die ein gesundes Wachstum zeigt, in der gute Kräfte wirken und in der zu leben es sich lohnt.“

Für die vier Ortsvorsteher und das Gemeindeoberhaupt ist es schön zu sehen, dass die Kommune gut zusammengewachsen sei und ein festes Fundament bilde, auf dem die Zukunft weiter gestaltet werden könne. Die Einwohner hätten die damaligen „Vorgaben“ mit Herzblut und Emotionen gefüllt – und somit wesentlich dazu beigetragen, dass der Ort als Ganzes Stufe für Stufe auf der Leiter nach oben geklettert sei.

Richtiger Schritt

„Aus jetziger Sicht war der Schritt richtig“, meint Harthausens Ortsvorsteher Thomas Landwehr – und sinniert: Was wäre wohl geworden, wenn der Zusammenschluss nicht geklappt hätte? Alternativ wäre dann das bayerische Modell einer Verwaltungsgemeinschaft gewesen, bei der die selbständigen Bürgermeister im Amt geblieben wären, so Frank Menikheim. Thomas Landwehr ergänzt, dass man mit diesem Schritt dem voranschreitenden Strukturwandel in den vormals landwirtschaftlich geprägten Ortschaften Rechnung getragen habe.

Mit der Eingemeindung seien viele Aufgaben zentral nach Igersheim verlagert worden. Die freigewordenen Potenziale hätten die Teilorte zu ihren Gunsten genutzt, wirft der Neuseser Ortsvorsteher Michael Schlund ein: „Die Räumlichkeiten, etwa im Schulhaus, sind fortan von den Vereinen als Stätte der Begegnung genutzt worden“ – ein Umstand, der dem gesellschaftlichen Miteinander förderlich gewesen sei.

Trotz zwischenzeitlicher Frotzeleien, vor allem zwischen den Harthäusern und den Bernsfeldern, die aber eher mit einem Augenzwinkern zu betrachten waren, sei es im Großen und Ganzen gelungen, dass „alle fünf an einem Strang gezogen haben“, betont Thomas Landwehr. Sein Bernsfelder Amtskollege Marcus Rügamer ist sich sicher, dass in der Gesamtheit „jeder Teilort von dieser Entwicklung profitiert hat und keiner hinten herunter gefallen ist“.

Frank Menikheim hebt hervor, dass bei den Investitionen kein Ort zu kurz komme. Auch wenn Maßnahmen nicht immer gleich sofort umgesetzt würden, unterm Strich profitiere jeder davon. Dies bewiesen etwa die Neugestaltung der Dorfplätze in Neuses und Harthausen sowie der Anbau am Gemeindehaus in Bernsfelden. Dem Gemeindeoberhaupt ist es wichtig, den eingeschlagenen Weg mit diesen Strukturen weiter zu beschreiten, denn „sonst droht ein Stück Identität verloren zu gehen“.

Am weitesten entfernt

Simmringen ist die am weitesten entfernt vom Hauptort Igersheim gelegene Teilgemeinde. „Wir sind von drei Seiten umgeben von Bayern, deswegen haben wir zum Beispiel nach Bütthard einen besonderen Bezug“, sagt Ortsvorsteher Eugen Seidenspinner. Doch auch er kommt zu dem Schluss, dass für seinen 60-Seelen-Teilort die Eingemeindung viel mehr Segen den Fluch gewesen sei. Er sieht aber die Gefahr, dass Simmringen in absehbarer Zeit zum Weiler herabgestuft werden könnte, wenn es nicht gelinge, die Einwohner hier zu halten. „Eigentlich haben wir mit einer hohen Wohnqualität und einer guten Verkehrsanbindung beste Voraussetzungen.“ Doch eine Trendwende sei augenblicklich nicht erkennbar.

Chancen und Potenziale

Das Quintett sieht viele Chancen und Potenziale, um das Miteinander noch mehr zu fördern – sowohl in den Orten und als auch in den Weilern. Hier und da könnten auch immer wieder mal Rivalitäten zutagetreten. Doch schlussendlich gehe es nur dann voran, wenn alle Protagonisten dasselbe Ziel vor Augen hätten. Der 50. Geburtstag der Vertragsunterzeichnung sei deswegen lediglich ein Etappenziel, weitere Teilstücke seien in den kommenden Jahren zu absolvieren.

Die Begriffe „Vernunftehe“ oder „Zwangsheirat“ nehmen Marcus Rügamer, Thomas Landwehr, Frank Menikheim, Michael Schlund und Eugen Seidenspinner bewusst nicht in den Mund – viel eher hätten jene zusammen gefunden, die sich auch gesucht haben.