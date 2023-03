Igersheim etwas bunter gemacht

Igersheim. Igersheim wird wieder ein Stückchen bunter: Einige Mitglieder des Juki waren von Mittwoch bis Freitag damit beschäftigt, die graue Fußgänger-Unterführung zum Holz-/Eulenspielplatz farbiger zu gestalten. „Alles war mit der Verwaltung und dem Bauhof abgesprochen“, sagt Rebecca Rückert lachend im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten und öfter auch mal zu den vorbeikommenden Passanten, welche die Verbindung reichlich frequentieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vor wenigen Monaten hätten sechs Aktive der Mädchengruppe einen Antrag auf Fördermittel bei der Baden-Württemberg-Stiftung gestellt, erklärt Rückert. Von Bürgermeister Frank Menikheim hätten sie den Hinweis erhalten, dass es Möglichkeiten gebe, über das Programm „Push dich“ eigene Projektideen zu finanzieren.

Nach kurzem Überlegen habe schließlich festgestanden, es werde ein Graffiti-Workshop beantragt. Mit professioneller Unterstützung des Würzburger Künstlers Philipp Katzenberger (Graffitikünstler und Wandgestalter) solle eine öffentliche Fläche unter dem Motto „Kinderrechte“ bearbeitet werden.

Gesagt, getan – und innerhalb weniger Woche seien 1720 Euro für das nachhaltige Projekt von der Stiftung bewilligt worden. Natürlich sei die Freude groß gewesen, blickt die Juki-Mitarbeiterin zurück – und als es jetzt zur Umsetzung gekommen sei, hätten sich bis zu 15 Jugendliche an der Aktion beteiligt und die Unterführung in Beschlag genommen. Nachdem der Bauhof die Fläche hergerichtet und grundiert habe, sei es am Mittwoch losgegangen.

„Zum Auftakt galt es erst einmal, die Materialien vorzubereiten und einen Bauzaun mit Folie einzuwickeln, um eine Übungswand bereitzustellen. Nach kurzer Einweisung in die Grundtechniken durften sich die interessierten Jugendlichen ausprobieren – und austoben“, teilt Rebecca Rückert mit. Danach sei es dann so richtig in die Vollen gegangen. Bis Freitagabend sei an drei Tagen von mittags bis abends stundenlang gesprüht worden – alle neugierigen Bürger könnten das Resultat ab diesem Samstag in der Unterführung begutachten.