Igersheim erhält 216 000 Euro als Finanzhilfe

Igersheim. Die Gemeinde Igersheim erhält aus dem Investitionspakt Soziale Integration im Quartier (SIQ) 216 000 Euro als Finanzhilfeerhöhung für das städtebauliche Einzelvorhaben Erlenbachhalle und Einrichtung Kindergarten.

Preissteigerungen als Grund

Hintergrund ist, dass das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen im Rahmen des Bund- Länder-Investitionspakts Soziale Integration im Quartier weitere 4,94 Millionen Euro für die Sanierung öffentlicher sozialer Infrastruktur in 18 Städten und Gemeinden im Land zur Verfügung stellt.

Der Einsatz von weiteren Finanzmitteln sei notwendig, damit die Kommunen die begonnenen Bauvorhaben trotz der aktuell schwierigen Situation auf dem Baumarkt mit deutlichen Preissteigerungen fertigstellen könnten, sagte CDU-Landtagsabgeordnete Prof. Dr. Wolfgang Reinhart anlässlich der Bekanntgabe der Fördermittel.

Die geförderte Maßnahme in Igersheim liegt in einem städtebaulichen Erneuerungsgebiet, welche in das Städtebauförderungsprogramm des Landes Baden-Württemberg aufgenommen ist.

Zusammenhalt stärken

Über die Jahre sei der Investitionspakt zu einem wichtigen Teil der bewährten Städtebauförderungsprogramme geworden, um Orte der Integration und des sozialen Zusammenhalts im Quartier aufzuwerten, heißt es in einer Pressemitteilung Reinharts. pm