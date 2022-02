Fränkische Nachrichten Plus-Artikel THW-Ortsverband Igersheim - Zwölf Aktive im vergangenen Jahr für zwei Wochen im Hochwassergebiet im Ahrtal im Einsatz Igersheim: Bündeln der Kräfte bei den Blaulicht-Organisationen zum Wohl der Bürger

Mit Marco Wieczorek an der Spitze geht der THW-Ortsverband Igersheim in die kommenden fünf Jahre. Der 32-Jährige hat sich auf die Fahnen geschrieben, die Kräfte der Blaulicht-Organisationen zu bündeln, um so Synergieeffekte nutzen zu können.