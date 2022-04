Fränkische Nachrichten Plus-Artikel In Igersheim - Elfriede Schneider feiert an diesem Donnerstag bei bester Gesundheit ihren 100. Geburtstag / In Rothenburg das Licht der Welt erblickt „Ich bin eine Genießerin und liebe alles Schöne“

In Igersheim feiert an diesem Donnerstag Elfriede Schneider, geborene Erhard, den 100. Geburtstag. © Hellstern