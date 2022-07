Hort-Betreuung steht hoch im Kurs

Igersheim. Einmal im Jahr erhält der Gemeinderat einen detaillierten Einblick in die Bereiche Jugend- und Schulsozialarbeit sowie Hort. Marcel Raupp sowie Rebecca und Stefan Rückert erstatteten Bericht – und erhielten vom Gremium sehr viel Lob. „Toll, was ihr macht. Wir können stolz sein, dass es in Igersheim solch eine Jugendarbeit gibt“, fand am Schluss Dr. Barbara Reinwald lobende Worte. Und ihr Mitstreiter Josef Gabel meinte: „Die Ideenvielfalt und der Ideenreichtum sind beeindruckend. Wir sind hier sehr gut aufgestellt.“ Einmütig und erfreut nahm das Gremium den Bericht zur Kenntnis.

Stefan Rückert sieht den Hort auf einem sehr guten Weg. Die Zahl jener Schüler, die morgens, halbtags oder ganztägig betreut werden, nähme stetig zu. Im zu Ende gehenden Schuljahr seien es deren 65, für das kommende gebe es Bedarf für 75. „Wir geraten langsam wieder an unsere Kapazitätsgrenzen“, so der Schulsozialarbeiter. Deswegen könnte es sein, dass schon in wenigen Jahren sowohl personell als auch räumlich nachjustiert werden müsse. Rückert lobte ausdrücklich Rat und Verwaltung für die große Unterstützung.

Raupp und die Rückerts gaben dann einen Einblick in die umfang- und abwechslungsreiche Jugendarbeit im „Juki“. Wichtig sei, die vielen Angebote stets den Bedürfnissen des Nachwuchses anzupassen. Die Zeit der Pandemie sei für das Team sicher eine große Herausforderung gewesen, die man aber gut gemeistert habe. Dies sei auch deswegen gelungen, weil die drei mit großer Freude bei der Sache seien und viel von den Jugendlichen zurückbekämen. „Jugendarbeit ändert sich ständig“, so Raupp, deswegen sei es immer wichtig, schnell, spontan und kreativ zu reagieren. „Wir wollen die Jugend erreichen und begeistern“, so das Trio unisono. Deswegen sei es umso wichtiger, dass die Veranstaltungen wieder in Präsenz stattfänden.

Ob offener Treff, Bandworkshop, Mädchentreff, „Kreativ“-Werkstatt oder Taschengeldbörse – das Angebot sei bunt und werde auch gut frequentiert. Vor allem der offene Treff agiere nach dem Prinzip Freiwilligkeit, Partizipation und Offenheit, wobei alles könne, aber nichts müsse.

Bei all dem habe die Selbstbestimmung der Jugendlichen oberste Priorität. Dem werde man auch künftig große Beachtung schenken.

Das „Juki“ lebt von Veranstaltungen. Hier gebe es Bewährtes, jedoch auch immer wieder Neues. Die Mischung mache es, hoben Raupp und die Rückerts hervor – und alles unter der Mitbestimmung der Besucher. Marcel Raupp sagte, dass das Thema Inklusion in Igersheim einen hohen Stellenwert genieße. So könnten in diesem Jahr beim Sommerferienprogramm auch Kinder und Jugendliche mit Handicap teilnehmen, was ausdrücklich erwünscht sei.

Als besondere Highlights finden in diesem Jahr eine Klamotten-Tausch-Party am 8. Juli, das Sommerferienprogramm, ein Graffiti-Workshop im September sowie mehrere Konzertevents im Herbst statt. Es herrscht eben viel Leben im „Juki“.