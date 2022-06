Hermann Michel mit deutlicher Ansage

Harthausen. „Ich höre definitiv auf“ – mit dieser klaren Aussage kündigte Igersheims Gesamt-Feuerwehr-Kommandant Hermann Michel im Rahmen der Hauptversammlung im Dorfgemeinschaftshaus Harthausen für kommendes Jahr einen personellen Wechsel an der Spitze der Organisation an. Bis dahin seien es noch rund neun Monate, „doch ich hoffe auf keine schwere Geburt“, meinte er mit einem Augenzwinkern. Wie es auch kommen mag, er übergibt seinem Nachfolger eine in jeder Hinsicht bestens aufgestellte Wehr, die gut gerüstet sei, um die Bürger zu schützen. Dies sei auch deshalb so, weil Verwaltung und Gemeinderat ohne Wenn und Aber hinter der Institution stünden, wie auch Bürgermeister Frank Menikheim hervorhob: „Die Feuerwehr ist uns lieb und teuer, hat einen hohen Stellenwert. Es wird gute Arbeit in allen Facetten geleistet, das Geld ist gut investiert.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Das soziale Leben hat unter Corona sehr gelitten“, bilanzierte Hermann Michel. Trotz der nicht einfachen Zeit, sei die Einsatzbereitschaft der Igersheimer Feuerwehr stets gewährleistet gewesen. Als erfreulich nannte es der Kommandant, dass der Bedarfsplan nach und nach umgesetzt werde. Jede Abteilung profitiere davon. Wenn die Pandemie einen positiven Aspekt gebracht habe, dann jener, dass sich die Zahl der Einsätze in den letzten zweieinhalb Jahren sehr in Grenzen gehalten haben – die ganz schweren seien sogar gänzlich ausgeblieben. Lediglich mit dem „Üblichen“ sei man zwischendurch mal konfrontiert worden. Derzeit umfasse die Gesamtfeuerwehr Igersheim 145 Mitglieder – der Vor-Pandemie-Stand sei gehalten worden. Die Aktivitäten der Altersabteilung seien „von Entbehrungen und Einschränkungen“ geprägt gewesen, trug Leiter Herbert Uhl vor. Er hob das gute Miteinander der 14 Mitglieder hervor, die auch insgesamt gut in die Organisation integriert seien. Er bemängelte aber das hohe Durchschnittsalter von 77 Jahren, weswegen sich die Abteilung über „Nachwuchs“ freue. Der neue Jugendwart Michael Gakstatter und Melanie Fischer informierten über das Tun der Jugend- und Kindergruppe. Hier seien die Jüngsten mit großem Engagement und bestens motiviert bei der Sache, wobei der Mädchenanteil erfreulich hoch sei. Immer wieder schafften Aktive den „Sprung nach oben“. Dem gegenüber stießen auch in schöner Regelmäßigkeit Interessierte hinzu, die sich von der Arbeit der Feuerwehr begeistern ließen. Unter seiner Regie, so Gakstatter, sei einiges verändert worden, wodurch ein neuer Wind wehe. Der eingeschlagene Weg soll auch künftig beschritten werden.

Die Geehrten 25 Jahre: Ralf Betz, Rolf Haun, Peter Leuchs, Thomas Model, Markus Ott, Markus Scheuermann, Norbert Wiehl. 40 Jahre: Paul Dezonsk, Michael Wülk.

Hermann Michel bescheinigte dem Jugendteam „eine tolle Arbeit“ vor dem Hintergrund, dass eine Wehr nur mit einer lebendigen Nachwuchsabteilung funktioniere.

Mehr zum Thema Freiwillige Feuerwehr Althausen Zahlreiche Beförderungen standen an Mehr erfahren Hauptversammlung Ehrungen bei der Kembacher Wehr Mehr erfahren Festbankett Für kommende Aufgaben gut ausgestattet Mehr erfahren

Nachdem Schriftführer Dirk Bopp den Bericht von der letzten Hauptversammlung verlesen hatte, legte Kassierer Michael Gakstatter die finanzielle Situation dar. Kassenprüfer Marc Seidl hatte daran in keinster Weise etwas auszusetzen und bescheinigte eine ausgezeichnete Arbeit.

In seinem Grußwort betonte Bürgermeister Frank Menikheim nochmals die gesellschaftliche Bedeutung der Freiwilligen Feuerwehr. Auch wenn es aufgrund von Corona zu zeitlichen Verschiebungen komme, sei es für Verwaltung und Gemeinderat eine Selbstverständlichkeit, den Bedarfsplan nach und nach abzuarbeiten. Den hohen Stellenwert, den die Institution genieße, zeige sich auch darin, dass in den letzten fünf Jahren rund 1,124 Millionen Euro investiert worden seien. Und es werde nicht nachgelassen, so der Rathauschef. So würde das Gerätehaus in Bernsfelden fertiggestellt, Selbiges in Harthausen stehe bald in den Startlöchern und kommendes Jahr solle endlich der Digitalfunk eingeführt werden.

Für Kreisbrandmeister Andreas Geyer sei die Pandemiezeit eine echte Herausforderung gewesen – Hochwasser im Ahrtal, Sondereinsatz in Bobstadt oder Flüchtlingssituation. Dennoch habe die Feuerwehr nichts von ihrer Attraktivität eingebüßt. Denn einen Mitgliederschwund habe es nicht gegeben. Stattdessen habe sich die Zahl der Einsatzkräfte landesweit um rund 2000 erhöht.

Geyer meinte, dass auch dem Land die Feuerwehren sehr am Herzen läge. Dies schlage sich darin nieder, dass im Kreis sämtliche Zuwendungsanträge bewilligt worden seien. Ein positives Zeichen sei auch der Umstand, dass alle Kommunen kreisweit beim bald kommenden Digitalfunk an einem Strang zögen. Ein weiteres Ziel, das in Angriff genommen werden solle, sei der Bereich Überlandhilfe.

Abschließend stellten Bettina Baumbusch, Kommunikationsbeauftragte der Gemeinde Igersheim, und Jannik Konrad die neu gestaltete Homepage der Feuerwehr vor. Dann schloss Kommandant Hermann Michel die Sitzung wohlwissend, dass hinter den Kulissen bereits Namen für seine Nachfolge gehandelt werden.