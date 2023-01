Haushaltsplan 2023 verabschiedet

Igersheim. Vor der Verabschiedung des Haushaltsplans für 2023 plus der Finanzplanung 2024 bis 2026 war der Diskussionsmotor des Gremiums zwischenzeitlich etwas heiß gelaufen. CDU-Fraktionschef Josef Gabel beantragte deswegen eine kurze Unterbrechung der Sitzung, um mit seinen Kollegen auf dem Rathausbalkon zu diskutieren und danach mit kühlem Kopf ans Werk zu gehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Umfangreiches Zahlenwerk

Bei vier Gegenstimmen, alle vonseiten der Union, ließ der Rat den Etat passieren, nachdem es bei der Einbringung des umfangreichen Zahlenwerks im Dezember noch keine Gegenstimme gegeben hatte. Den Christdemokraten war die geplante Umstellung der Heizung im Schul- und Sportzentrum ein Dorn im Auge, die sie aufgrund des derzeit finanziell engen Spielraums gerne etwas nach hinten geschoben hätten – zumindest bis zum Finanzzwischenbericht im Sommer, um zu sehen, wie sich die Lage entwickle. Bürgermeister Frank Menikheim versprach, das Thema nochmals auf die Tagesordnung zu bringen. Eine Abstimmung unter „Vorbehalt“, wie von Einzelnen angedacht, sei aber rechtlich nicht möglich. „Wir sind als Fraktion nicht gegen den Haushaltsplan, es geht uns nur um diese Sache“, meinte denn am Ende Josef Gabel, der einen Schriftsatz vorbereitet hatte, der auch im Sitzungsprotokoll Berücksichtigung finde, wie der Rathauschef zusicherte.

Als „strukturell gesund“ bezeichnete Bürgermeister Frank Menikheim der Haushalt für das laufende Jahr. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, gehen die Sache konservativ, aber nicht zu euphorisch an.“ Damit sei die Kommune in der Vergangenheit immer gut gefahren.

„Sparbremse reinhauen“

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Blutspenderehrung Wer sich „anzapfen“ lässt, der rettet Leben Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Gemeinderat Höpfingen Zahlenwerk mit positiven Tendenzen Mehr erfahren

Ratsmitglied Karl Limbrunner appellierte, künftig bei den Personalkosten die „Sparbremse reinzuhauen“. Und er meinte, in nächster Zeit in finanzieller Hinsicht etwas kürzer zu treten und nur das umzusetzen, was man sich leisten könne. „Ich hoffe aber sehr, dass sich die Lage bald wieder bessert.“

„Viele Unwägbarkeiten“

Thomas Zängle sprach von „vielen Unwägbarkeiten“ bei den Finanzen. Derzeit sei es schwer, aus Eigenmitteln Maßnahmen zu finanzieren. Darum sei auch er dafür, Vorsicht walten zu lassen.

Christiane Seidl stellte in den Raum, ob der Gasthof am Möhlerplatz zu den Grundaufgaben einer Kommune gehöre – auch vor dem Hintergrund, dass es augenblicklich noch keinen Pächter gebe. Ihr Mitstreiter Michael Pfleger nannte das Vorhaben hingegen ein „maßgebliches Projekt“. Er sei von dessen Erfolg überzeugt. Und auch Bürgermeister Frank Menikheim zeigte sich zuversichtlich, dass es in absehbarer Zeit gelinge, einen Pächter zu finden. Der Rathauschef wies nochmals darauf hin, dass man keine „Prestigeprojekte“ durchgeführt habe, sondern nur Notwendiges. Dadurch sei die Basis dessen gelegt worden, dass man in baulicher und energetischer Hinsicht bei den kommunalen Gebäuden gut aufgestellt sei und zuversichtlich nach vorn blicken könne.

Sitzungspause

Bevor der Haushaltsplan für 2023 verabschiedet wurde, kam es zu eingangs besagter Sitzungspause. Im Anschluss bat Josef Gabel, die Vorbehalte in Sachen Umstellung der Heizung ins Protokoll aufzunehmen und nach Möglichkeit bis zum Finanzzwischenbericht zu warten, ehe man zur Tat schreite.

Georg Schumann sprach sich ausdrücklich für die Umstellung der Heizung aus – es sei eine „wichtige Maßnahme“. Hierbei handle es sich um eine „wirtschaftliche Investition“, die Geld kosten dürfe, zumal sie im Laufe der Zeit auch wieder Geld einbringe.

Ein Novum

Nachdem es im Igersheimer Gemeinderat – im Vergleich zu manch anderen Gremien in der Region – keinen Fraktionszwang gibt, stimmten die Parlamentarier nach bestem Wissen und Gewissen ab. Schlussendlich gab es vier Gegenstimmen und eine Enthaltung – in der Igersheimer Ratsgeschichte ein Novum, nachdem die Einbringung des Etats seinerzeit noch einstimmig erfolgt war.