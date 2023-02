„Großes Engagement“ gewürdigt

Igersheim. Einhelliges Lob gab es für die Arbeit der Musikschule Hohenlohe vom Igersheimer Gemeinderat. Leiter Andreas Straßer stellte in der donnerstäglichen Sitzung im Rathaus die Arbeit der vergangenen drei Jahre vor, die aufgrund von Corona unter erschwerten Bedingungen absolviert worden seien. Insgesamt sei die Einrichtung, die von den Kommunen Blaufelden, Gerabronn, Igersheim, Niederstetten, Schrozberg und Weikersheim getragen werde, aber gut aufgestellt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Die Arbeit der Musikschule lebt vom Präsenzunterricht. Deswegen waren die zwischenzeitlichen Schließungen wegen der Pandemie für uns der Supergau“, meinte Staßer an die Adresse der Räte gerichtet. Allerdings seien er und seine Mitstreiter innovativ gewesen und hätten Alternativformate entwickelt, mit denen die sicher nicht einfache Phase einigermaßen gut überwunden worden sei. Auch wenn die Schmerzgrenze für alle Protagonisten teilweise überschritten worden sei, habe man es geschafft, das Vereinsleben einigermaßen am Laufen zu halten. Lohn der Mühe seien in dieser Zeit auch zahlreiche Preise von aktiven Kindern und Jugendlichen gewesen, die eine Art Entschädigung für die Mühen dargestellt hätten.

Mit Zuversicht in die Zukunft

Eine Art Erlösung sei dann gewesen, als man sich von sämtlichen Fesseln wieder habe befreien können. Deswegen gehe der Blick jetzt voller Zuversicht nach vorn, es gebe große Lust, sich wieder in den verschiedenen Kommunen öffentlich zu präsentieren. Was die Gemeinde Igersheim angehe, arbeite man in der Zwischenzeit eng mit den drei Musikkapellen in der Großgemeinde zusammen, ebenso mit der Grundschule, um daraus für die Musikschule Nachwuchs zu akquirieren und somit die Basis für den weiterhin erfolgreichen Fortbestand der Einrichtung zu gewährleisten. Weiterhin sei geplant, in sämtlichen sechs Gemeinden mindestens einen Kindergarten mit einem musikalischen Profil auszustatten. „Wir wollen für Kinder und Jugendliche einen niederschwelligen Zugang zur Musikschule bieten“, betonte Straßer. In Igersheim sei man insgesamt gut aufgestellt, es gebe aber noch bei den Kids zwischen zwei und acht Jahre ein gewisses Potenzial.

Mehr zum Thema Vorstand bei Mitgliederversammlung im Amt bestätigt IgersWein: „Wir haben noch viel vor“ Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Soziales Kreis Bergstraße plant in Bürstadt ein Containerdorf für Flüchtlinge Mehr erfahren

Sein Blick, so der Leiter, gehe optimistisch nach vorn, zumal man sich über genügend Zuspruch nicht beklagen könne. Und auch in Zeiten des Fachkräftemangels gestalte sich die Situation bei qualifizierten Lehrkräften im Bereich der Musikschule Hohenlohe derzeit als gut dar. „Wir hoffen, dass dies noch lange so bleibt.“ Dennoch könne sich hier die Lage schon in absehbarer Zeit ändern. Straßer beklagt vonseiten der „höheren“ Politik die Wertschätzung für dieses freiwillige Angebot der Kommunen, das er als wichtig für die weitere persönliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen ansieht. Denn musikalische Bildung fördere unter anderem Sozialkompetenz und Kreativität.

Barbara Reinwald würdigte das „große Engagement“ der Musikschul-Verantwortlichen. Und für Michael Pfleger ist die „Förderung sehr wichtig, auch wenn sie freiwillig ist“. Das Ganze solle beibehalten werden.