Groß und Klein feiern auf dem Möhlerplatz

Igersheim. Der neu gestaltete Möhlerplatz in Igersheim hat ein weiteres Mal seine Feuertaufe bestanden – beim Adventsfest am Freitag. Ab dem frühen Nachmittag war die komplette Fläche vor dem großen Weihnachtsbaum am Rathaus von Groß und Klein regelrecht belagert. Sie genossen ein kleines Fest der Sinne, veranstaltet vom örtlichen Bürgernetzwerk – unter tatkräftiger Beteiligung der Kindergärten und des J.U.K.I. Neben einem Rahmenprogramm mit musikalischen Vorträgen verschiedener Gruppen nutzten viele die Möglichkeit, sich bei einem Glühwein und einer Bratwurst zwanglos zu treffen und zusammen ein paar vergnügliche Stunden zu verbringen. / ktm

