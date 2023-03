Gold-Ehrenkreuz für Hermann Michel

Igersheim/Neuses. Keine Hauptversammlung ohne Auszeichnungen: Auch bei der Igersheimer Feuerwehr gab es wieder einige hochkarätige Ehrungen für vielfaches ehrenamtliches Engagement sowie zusätzlich einige Beförderungen (siehe Info-Box auf dieser Seite).

Die höchste Würdigung überhaupt wurde dem bisherigen Gesamtkommandanten Hermann Michel zuteil – das Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold.

„Die Eiche ist ein massiver, extrem widerstandsfähiger Baum mit großer, umfassender Krone und kraftvollem Erscheinungsbild, der gerne in Gesellschaft steht, aber sich auch allein an widrigen Standorten behauptet, in der Regel sehr alt wird und als Sinnbild für Beständigkeit, Stärke und Stabilität steht“, meinte der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes, Sebastian Quenzer, in seiner Laudatio. Ohne Zweifel passe dieses Bild auf Hermann Michel.

Der Jubilar sei Gründungsmitglied der Jugendfeuerwehr und über Jahre in der Rettungsorganisation gewachsen. Bei zahlreichen Einsätzen sei er vorangegangen und sich bis in die Gegenwart keiner Arbeit zu schade. Er habe in de langen Zeit immer seinen Mann gestanden. So sei im Bereich der Verwaltung ein Feuerwehrbedarfsplan unter seiner Führung aufgestellt und umgesetzt worden. Doch auch die Pflege der Kameradschaft sei ihm stets sehr am Herzen gelegen – unter anderem seit drei Jahrzehnten mit der Partnerwehr in Drauschkowitz.

Wer einmal Gelegenheit hat, den Menschen Hermann Michel persönlich kennenzulernen, spüre schnell die Besonderheiten seiner Art. Auf der einen Seite einer, geprägt von manchen Schicksalsschlägen, auf der anderen Seite ein Feinschmecker und Genießer, der gerne in Gesellschaft sei und Geschichten zu erzählen wisse.

Stehende Ovationen

Danach zeichnete Quenzer zusammen mit dem stellvertretenden Kreisbrandmeister Süd, Jürgen Friedel, den bisherigen Kommandanten aus – unter stehenden Ovationen aller Aktiven und Gäste im Dorfgemeinschaftshaus Neuses. Michel selbst zeigte sich sehr überrascht („damit hatte ich nie gerechnet“ und meinte: „Ich nehme die Ehrung stellvertretend für meine Kameraden entgegen.“ Schließlich funktioniere dies alles nur im Team. Und auch zwei stark engagierte Betreuer der Kinder- und Jugendabteilung der Igersheimer Feuerwehr durften sich über eine Würdigung freuen. Weert Meyer und Melanie Fischer erhielten die Ehrennadel der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg in Silber – ausgehändigt von Ralph Kinzie, stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbandes der Jugendfeuerwehr.

Weert Meyer sei bereits seit gut drei Jahrzehnten für die Belange des Nachwuchses da – erst im ostfriesischen Westrhauderfehn, seit gut einer Dekade in Igersheim. Er sei mit Begeisterung dabei, die Kinder und Jugendlichen fit zu machen für eine Zukunft in der Rettungsorganisation, was sich auch in der großen Zahl der Kids, die motiviert mit von der Partie seien, widerspiegele,

Voller Tatkraft

Seit Gründung der Kindergruppe 2016 kümmere sich Melanie Fischer um deren Aktivitäten. Was in dieser Zeit entstanden ist, verdiene Anerkennung. Fischer sei voller Tatkraft und mit großem Engagement bei der Sache.

„Ihr leistet einen Beitrag zur Vermittlung von Werten wie Freundschaft, Teamgeist, Umweltschutz und Zivilcourage und damit schlussendlich auch auch zur Erziehung der euch anvertrauten Kinder.“ Beide Geehrte erledigten ihre Arbeit mit Bravour, sie seien damit Vorbilder für den Nachwuchs und alle Aktiven. „Und die Arbeit trägt Früchte.“

Zudem wurden noch einige langjährige Mitglieder der Igersheimer Wehr geehrt, ebenso Aktive befördert. Ehrenabzeichen in Gold (40 Jahre aktiv): Georg Teufel. Ehrenabzeichen in Silber (25 Jahre aktiv): Andreas Schlund, Sascha Pucher, Heiko Heller, Michael Schmitt. Beförderungen: Hauptfeuerwehrmann: Marcel Huck, Jochen Schlötterlein, Philipp Brauch, Christoph Hörner, Daniel Burkert, Marcel Heinkelmann, Matthias Winter. Oberfeuerwehrmann: Willi Damm. Hauptlöschmeister: Josef Moser. Ehrennadel der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg in Silber: Weert Meyer, Melanie Fischer. Deutsches Feuerwehr-Ehrenkreuz (Gold): Hermann Michel.