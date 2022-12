Gesangsklasse bietet musikalischen Höhepunkt

Igersheim. Die Gesangsklasse der Musikschule Hohenlohe von Hanna Markowski veranstaltete ein festliches Konzert in der katholischen Kirche St. Michael.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unter dem Titel „Christmas Joy!“ präsentierte sich den Zuhörern in der voll besetzten Kirche eine Mischung aus traditionellen und modernen Advents- und Weihnachtsliedern für Chor und Solisten, begleitet von einer kleinen Band mit Hermann-Josef Beyer und Sarah Lorey am Klavier, Gregor Markowski am E-Bass, Katrin Poppinga-Wessels am Violoncello und Tom Stirnkorb, Schlagzeug.

Besondere Highlights

Bereits die feierliche Eröffnung des Konzertes mit dem bekannten Adventslied „Macht hoch die Tür“ ließ erahnen, dass in der weihnachtlichen Musikstunde am Sonntagnachmittag ganz besondere Highlights geboten werden würden, hauptsächlich gestaltet von den sehr harmonisch klingenden Stimmen der 20 Sängerinnen, die mit ihren Stimmen und perfekt einstudierten Gesängen den ganzen Kirchenraum füllten.

Mehr zum Thema Chorgemeinschaft Sankt Bernhard Chöre als „Boten der Hoffnung und des Friedens“ Mehr erfahren

In vielen, sehr intensiv gesungenen Liedern waren auch berührend singende Solisten aus dem Chor zu hören. Die ausdrucksvollen Stimmen von Sophia Ball (Maria durch ein Dornwald ging) und Finja Burkhardt (Of The Father’s Love) wurden durch die Harmonien des gesamten Chors getragen.

Beeindruckender Klang

Die jüngsten Sängerinnen (Emma Reißmann-Balling, Marlena Hirschle, Antonia Neumann Pauline Spielmann, Viktoria Scheidt) sangen mit ihren hellen und klaren Stimmen „Hört der Engel helle Lieder“.

In dem bekannten „Gloria“ verstärkte der Chor den Aufruf der Jüngsten. In dem Wiegenlied „Lullay, mine Liking“, von einer Kleinbesetzung sehr beeindruckend gesungen, überzeugte Iris Burkhart mit ihrer klaren und natürlichen Stimme.

Zum Abschluss des Weihnachtskonzerts begeisterten mehrstimmige und rhythmisch anspruchsvolle Lieder, vom Chor meisterhaft gesungen.

Dankenswerterweise hatte die katholische Kirchengemeinde „St Michael“ der Musikschule ihre Kirche als Veranstaltungsort zur Verfügung gestellt. Klanglich optimale Rahmenbedingungen für das Konzert der Extra-Klasse, die den Zuhörerinnen und Zuhörern noch lange in Erinnerung bleiben wird. mh