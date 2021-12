Aufgrund der Corona-Situation kann das Sternsingerlaufen in Igersheim, Reisfeld und Holzbronn ein weiteres Mal nicht in gewohnter Weise stattfinden.

Die Organisatorin Inge Dallmann wird, wie vergangenes Jahr, zusammen mit Helfern in jedes Haus einen Brief und ein geweihtes Segensband einwerfen oder den Segen an die Tür schreiben.

Dallmanns großer Wunsch: „Bitte helfen Sie

...