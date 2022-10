Freude auf Bad in der Menge

Igersheim. Jean-Marie Pfaff freut sich riesig auf den Benefizabend am Freitag, 21. Oktober, um 19.30 Uhr in der Igersheimer Erlenbachhalle, wie er sagt. Vor allem auf das Bad in der Menge mit den Menschen, mit den Fans – um auf Nummer sicher zu gehen, mit FFP2-Maske.

Der direkte Draht zu den Leuten, das ist die Welt von Jean-Marie Pfaff, ein Sportsmann, der trotz aller Erfolge immer bodenständig und volksnah geblieben ist. Sechs Jahre, von 1982 bis 1988, hütete der Belgier das Gehäuse des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München. In dieser Zeit feierte er seine größten sportlichen Erfolge – und avancierte 1987 sogar zum „Welttorhüter des Jahres“. Der ehemalige belgische Nationaltorwart hat bis in die Gegenwart von seiner Beliebtheit nichts eingebüßt.

Jean-Marie Pfaff (links), hier mit Diego Maradona, freut sich auf den Benefizabend am 21. Oktober in der Igersheimer Erlenbachhalle. © JMP

Im Rahmen eines Benefizabends wird der Lockenkopf mit dem verschmitzten Lächeln am Freitag, 21. Oktober, in der Erlenbachhalle seine Biografie „Jean-Marie Pfaff – vom Straßenfußballer zum Welttorhüter“ vorstellen. Doch dabei bleibt es nicht. Der Abend steht auch im Dienst der guten Sache. Die Einnahmen kommen nämlich mehreren sozialen Zwecken – der Jean-Marie-Pfaff-Stiftung, dem Verein „Sprungbrett“ im Üttingshof, der Schule im Taubertal in Unterbalbach, den Maltersern für ihren Herzenswunschkrankenwagen, der Jugendfeuerwehr Igersheim sowie der Nachwuchsarbeit der Musikkapelle Harthausen.

Jean-Marie Pfaff hat ohne lange zu überlegen sofort zugesagt, sich in den Dienst der guten Sache zu stellen. Er hat sicher viel zu erzählen und viel aus dem Nähkästchen zu plaudern. Der Abend ist nicht nur für Bayernfans eine tolle Gelegenheit, mit dem ehemaligen Weltklasse-Torhüter ins Gespräch zu kommen. Er wird seine Biografie signieren, für Autogramme und Fotos zur Verfügung stehen.

Die Veranstalter, FC Igersheim und Bayern-Fanclub Hohenlohe Markelsheim, verlosen für die gute Sache Bayern-Trikots mit Originalunterschriften, Gutscheine (Familien-Jahreskarten für den Wildpark, Tankgutscheine, zum Brunchen, Einkaufsgutscheine). Und es kommt ein Überraschungsgast. Für die musikalische Umrahmung sorgt die Musikkapelle Harthausen. Karten gibt es im Rathaus Igersheim, Telefon 07931/4970 sowie unter E-Mail ktm.tbb@t-online.de. Leser der FN-Premium-Card erhalten an der Abendkasse 20 Prozent Preisvorteil.