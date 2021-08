Flohmark in Igersheim: Ausgiebig feilschen unter freiem Himmel

Igersheim. Der Igersheimer Hallenflohmarkt und die großen Kinderkleiderbörsen sind weit über die Grenzen des Taubertals hinaus bekannt und werden in der Corona-Pandemie schmerzlich von Flohmarktfans und Verkäufern vermisst. Daher wird als Ersatz am Samstag, 18. September – koordiniert vom Bürgernetzwerk (BNW) – die ganze Ortschaft Igersheim von 10 bis 16 Uhr zum Open-Air-Flohmarkt, mit völlig neuem Konzept auf privaten Flächen. Damit setzt Igersheim wieder einmal eine pfiffige Idee mit Bürgerpower um. In privaten Garagen, Einfahrten, Höfen und Gärten können angemeldete Verkäufer ihre Schätze vom Fahrrad, Rasenmäher, Haushaltswaren über Kleidung, Spielsachen bis hin zu Möbeln anbieten. Alles, was getragen oder transportiert werden kann – außer gewerbliche und Neuwaren – kann den Besitzer wechseln.

Gut sichtbar für die Besucher, werden die Verkaufsstände mit Sonnenschirmen oder Luftballons oder ähnlich bunt-auffällige Markierungen am Privatgrundstück. bestückt.

Premiere für Igersheim

Die Premiere beschränken die Organisatoren in diesem Jahr auf die Ortschaft Igersheim. Da Igersheim jedoch „ein Ort für alle“ ist, ruft das BNW die Einwohner aller Ortsteile auf, gemeinsame Sache zu machen. Das heißt, die Einwohner in Bernsfelden, Harthausen, Neuses und Simmringen sowie in allen Weilern sind aufgerufen, sich einzuklinken und bei Verwandten, Freunden oder Bekannten in Igersheim nachzufragen, ob sie auf deren privaten Verkaufsflächen ihre Sachen mit anbieten können. So wird auch das Miteinander zwischen den Ortschaften gestärkt.

Falls die Premiere gelingt, könnte der nächste Dorf- und Garagenflohmarkt dann in den übrigen Ortschaften Igersheims stattfinden.

Anmeldungen für die Teilnahme werden mit Namen, Adresse und Telefonnummer über die ausschließlich für diesen Igersheimer Dorfflohmarkt eingerichtete E-Mail-Adresse flohmarktorganisation@gmail.com bis 15. September angenommen. Die angegebenen Verkaufsstandorte werden in einem Online-Stadtplan als Verkaufsstellen kenntlich gemacht. Dieser Lageplan kann ab 15. September von den Flohmarktbesuchern auf www.igersheim-aktiv.de oder auf www.igersheim.de eingesehen, heruntergeladen oder als Orientierungshilfe ausgedruckt werden. pm