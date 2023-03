Firmenlauf in Igersheim feiert Comeback

Igersheim. Ja wo laufen sie denn? Bald wieder durch die Straßen und Gassen von Igersheim – in Scharen. Nach Corona bedingter vierjähriger Abstinenz findet am Mittwoch, 12. Juli, um 19 Uhr wieder der beliebte Igersheimer Firmenlauf (IFL) statt – er geht bereits in seine fünfte Auflage. Die Vorbereitungen laufen seit geraumer Zeit auf Hochtouren, die Verantwortlichen um Club-Boss Peter Ruess hoffen auf eine ähnlich große Resonanz wie vor der Pandemie, als mehr als 1200 Freizeitläufer sich zunächst sportlich betätigten, um dann auf dem Freigelände vor der Erlenbachhalle Kameradschaftspflege zu betreiben. Ab sofort können die Unternehmen ihre Einzelstarter und Teams anmelden; neben der „üblichen“ Laufeinheit wird auch wieder der immer besser frequentierte Nordic-Walking-Wettbewerb im Programm vertreten sein.

Alle Aktiven beim IFL 2019 hatten ihren Spaß. © Klaus T. Mende

Die Hoffnung bei den Veranstaltern des 1 FC Igersheim war in den vergangenen Jahren immer zuletzt gestorben, ob denn trotz der schwierigen Rahmenbedingungen ein Firmenlauf durchgeführt werden könnte. Doch schlussendlich hat immer die Vernunft gesiegt, denn Sicherheit und Gesundheit aller potenzieller Starter genossen stets höchste Priorität. Und halbe Sachen wollten die Mitglieder des Organisationsteams bestimmt keine machen. Dafür sind sie jetzt umso motivierter, um jenes Level des Events, für das sie vor Corona von allen Seiten gelobt wurden, mindestens zu halten oder sogar weiter zu steigern. Wie Peter Ruess mitteilt, sei man für einen „Anmeldeansturm“ gewappnet und recht zuversichtlich, bei hoffentlich besten äußeren Bedingungen wieder eine vierstellige Teilnehmerzahl auf dem Sportgelände im Erlenbachtal begrüßen zu dürfen.

Die IFL-Strecke 2023 wird jener von 2019 entsprechen – in zwei Runden führt sie durch die Igersheimer City sowie um die Sportanlagen des 1. FC herum bis ins Ziel auf der Laufbahn des Stadions. Läufer und Nordic-Walker absolvieren insgesamt rund 5,1 Kilometer.

Die Aktiven nehmen an einer attraktiven Verlosung teil, und die Macher des Spektakels wollen auch wieder einen sozialen Zweck in der Region unterstützen. Nach der sportlichen Betätigung dient das Areal um die Erlenbachhalle dazu, um Freunde und Kollegen zu treffen, miteinander ins Gespräch zu kommen und den beruflichen Alltag für einige Stunden zu vergessen – das leibliche Wohl kommt dabei nicht zu kurz.