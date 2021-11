Familienplaner kommt mit Verzögerung

Igersheim. Der beliebte Familienplaner des „Bürgernetzwerks Igersheim“ ist für alle Igersheimerinnen und Igersheimer ein heiß begehrter Begleiter durchs Jahr. Seit dem 15. November ist der Druckauftragerteilt. Eigentlich sollte er ab Ende dieser Woche an allen Verteilerstellen ausliegen, doch Lieferengpässe beim Papier verzögern den Druck und somit die Auslieferung bis voraussichtlich Ende nächster Woche, so die aktuelle Mitteilung der Druckerei.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Igersheimer Familienplaner sind die in der Gemeinde gemeldeten Veranstaltungstermine, die örtlichen Müllabfuhrtermine, Schulferien und schulfreie Tage, interkulturelle Feiertage und Mondphasen vorgedruckt. In vier freien Spalten können zusätzlich Termine von Familienmitgliedern eingetragen werden. Traditionell greift das BNW im Familienkalender ein aktuelles Thema auf. 2022 stehen die Igersheimer Vereine im Vordergrund.

Lage der Vereine

Die Auslieferung des Igersheimer Familienplaners – hier die Titelseite – verzögert sich. © Kaufmann-Kreußer

Auf zwölf Monatsblättern werden Vereine mit Fotos und kurzen Infos vorgestellt. Wie geht es den Vereinen nach bald zwei Jahren Pandemie? Was wären wir ohne sie? Was wären sie ohne uns? Unsere Vereine sind so stark wie ihre Mitglieder – also wie wir alle. Sie begleiten uns durchs Jahr, sorgen für einen bunten, wertvollen Angebotsmix in den Gemeinden.

Mit dem Familienkalender möchte das BürgerNetzWerk alle Igersheimerinnen und Igersheimer dazu aufrufen, die Vereine in der Pandemie nicht zu vergessen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ein Blick in den Igersheimer Familienplaner wird zeigen, wie wichtig die Vereine für das Freizeit- und Veranstaltungsangebot der Gemeinde sind. Die Gefahr, dass wir uns in einer Pandemie zu „Couchpotatoes“ entwickeln, dass wir uns an ein Leben ohne die Treffen und gemeinsamen Aktivitäten in Vereinen gewöhnen, ist groß.

Spende erwünscht

Deshalb bricht das BNW mit diesem Familienplaner eine Lanze für die Vereine und möchte alle motivieren, sie ganz bewusst – spätestens nach der Pandemie, wenn wir zurückkommen in ein „normales“ Leben - aktiv zu stärken. Das BNW bittet um eine Spende von zwei Euro pro Kalender, um die Druckkosten zu decken.

Voraussichtlich ab Freitag, 5. Dezember wird der ehrenamtlich gestaltete „Familienplaner Igersheim 2022“ in den Igersheimer Kindergärten und Krippen, im BürgerLädle und Rathaus, bei Bäckerei Bamberger und Landwehr, in den Igersheimer Bankfilialen der Sparkasse und der Volksbank Main-Tauber eG und an der Tankstelle am Kaufland zum Abholen bereitliegen.