Fachgerechte Pflege

Igersheim. Wer schön sein will, muss nicht weit weg – auch in Igersheim gibt es jetzt ein Kosmetikstudio. In der Goldbachstraße 2 hat Landime Ala ihr LA Beauty-Studio eröffnet, und ab sofort können sich hier sowohl Frauen als auch Männer behandeln lassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nicht nur Gesicht und Körper, auch die Füße werden von Landime Ala fachgerecht gepflegt und im wahrsten Sinne des Wortes „schön“ gemacht. Ob Hautbild-Erneuerungen, Gesichtsreinigung, Mikrodermabrasion oder Micoroneedling, Wimpern und Augenbrauen (zum Beispiel 1:1-Technik, Auffüllen, Färben oder Zupfen), Haarentfernung im Gesicht, an Armen, Bauch, Brust, Beinen und Rücken oder auch kosmetische Fußpflege: Wer ins LA Beauty-Studio geht, kommt gepflegt wieder heraus.

Am Samstag kamen zum „Tag der offenen Tür“ nicht nur Gratulanten, sondern auch zahlreiche Neugierige, die einen Blick ins neue Kosmetik-Studio werfen wollten. HP