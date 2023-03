Ex-Turnweltmeister schwebte vom Himmel

Igersheim. Viel geboten war am Sonntag in Igersheim. Neben Einkaufen in Fachgeschäften und der Schnäppchenjagd beim Dorfflohmarkt auf dem Möhlerplatz gab es auch einen Fallschirmabsprung. Der Ex-Turnweltmeister Eberhard Gienger „besuchte“ auf diese ganz spezielle Art ein Möbelhaus.

Es war ein (verkaufsoffener) Sonntag, der viel bot fürs Auge, für den Magen, fürs Gemüt und fürs Einkaufen. Die Standbetreiber und Geschäfte sowie die Kunden und Besucher aus der Wohlfühlgemeinde und der Umgebung partizipierten dabei auch vom Wetter, denn der Himmel hielt dicht. Das einzige, was vom Himmel fiel, war ein berühmter Fallschirmspringer, und der landete wohlbehalten am vorgesehenen Ort.

„Da schau her“, sagten sich wohl viele Besucher des Dorfzentrums schon am frühen Sonntagnachmittag. Bereits kurz nach 13 Uhr war der Möhlerplatz voller Menschen. An den verschiedenen Ständen gab es viel zu entdecken – Schnäppchenjäger kamen auf ihre Kosten, und wer Hunger oder Durst hatte, konnte sich bewirten lassen. Die Vereine und auch Privatleute boten an ihren Ständen nicht nur viele interessante Dinge zum Kauf an, sondern versorgten auch mit Getränken, Bratwurst vom Grill, Kaffee und Kuchen. So bot sich auch die Gelegenheit zum gemütlichen Schwatz mit Nachbarn, Freunden und Bekannten. Und die wurde ausgiebig genutzt.

Wer hochwertige Bekleidung oder Computertechnik suchte, wurde in den Fachgeschäften fündig. Die hatten an diesem verkaufsoffenen Sonntag natürlich auch geöffnet. Als besonderer Höhepunkt des verkaufsoffenen Sonntags erwies sich der Fallschirmabsprung des ehemaligen Turnweltmeisters Eberhard Gienger. Der schaffte eine Punktlandung gleich neben dem Möbelhaus; dort waren extra Matten ausgelegt. Der Mann am Schirm schwebte nahezu pünktlich ein, bei seinem präzisen Fall aus dem Himmel über Igersheim mit viel Begeisterung beobachtet von der wartenden Menge. Kaum am Boden, wurde Gienger von Bürgermeister Frank Menikheim begrüßt, und viele Zuschauer nutzen danach die Gelegenheit, dem berühmten und freundlich lächelnden Mann nahe zu kommen.