„Europas Offenheit war recht naiv“

Die Beziehung mit China realistisch zu betrachten, dafür plädierten die Experten bei der „Enter the future“-Reihe der Wittenstein Stiftung. Die bisherige Offenheit Europas gegenüber dem autoritären Staat sei naiv gewesen, stellten sie fest.

Weikersheim. „Chinas Aufstieg – wie kann Europa mithalten?“, lautetet der Titel der vierten und aufgrund der Livestream-Option erneut hybriden Veranstaltung.

Die Impulsvorträge und Diskussionsrunde fanden in der Tauberphilharmonie statt. Zu Gast waren Dr. Janka Oertel, Direktorin des Asienprogramms beim European Council on Foreign Relations und Prof. Dr. Sebastian Heilmann, Professor für Politik und Wirtschaft Chinas an der Universität Trier. Moderiert wurde der Abend von Benedikt Hofmann, Chefredakteur des Fachmagazins MM Maschinenmarkt.

„Jahrzehntelang haben wir die Systemunterschiede beiseite geschoben und jetzt wird uns so langsam klar, die sind ja völlig anders“, schilderte Prof. Sebastian Heilmann bei seinem Vortrag die großen Differenzen innerhalb der chinesischen und europäischen Werte- und Systemvorstellung. Der chinesische Staat verfolge ein alternatives Ordnungsmodell und Leitbild, das zentral gesteuert und staatlich gelenkt sei und sich an Kollektivinteressen und nicht an individuellen Rechten orientiere, so wie das überwiegend in Europa der Fall sei.

Außerdem sei China stark technologiegetrieben, zunehmend ressourcen- und umweltbewusst und autoritär ausgerichtet.

Heilmann, einer der profiliertesten China-Experten in Europa, sprach davon, dass dies ein Systemwettbewerb mit offenem Ausgang sei, der konkrete Risiken für freiheitliche Gesellschaften berge. Die Offenheit Europas sei recht naiv gewesen und stelle inzwischen ein Sicherheitsproblem dar. Neben einer hohen militärischen Aggressivität führte er Beispiele von staatlichen Hackerangriffen an: „Das ist eine echte, realistische Bedrohung unserer Interessen.“ Auch seine Vorrednerin Dr. Janka Oertel, die zahlreiche Publikationen zu EU-China-Beziehungen und der chinesischen Außenpolitik verfasst hat, sah das ähnlich.

Man dürfe die Rolle Chinas nicht auf die Funktion des Handelspartners beschränken, sondern müsse diese im geopolitischen Zusammenhang sehen. „In China steht die Macht der Partei über allem. Wirtschaft steht hinten an.“

Heilmann pflichtete ihr bei und erklärte, dass China den Dreh- und Angelpunkt für die Technologieexporte der Welt darstelle, für 124 Länder der wichtigste Handelspartner überhaupt sei, doch der Regierung „ist völlig egal, was an der Börse los ist. Die politische Kontrolle hat Vorrang vor dem Wirtschaftswachstum.“ Er vermute, dass die politische Führung zurzeit etwas die Schraube überdrehe. Da es keine Kontrollmechanismen gebe, müsse man sich fragen, ob dadurch Chinas Macht an die Wand gefahren werden könne. Einen revolutionären Kipppunkt in der chinesischen Gesellschaft sahen die beiden Fachleute nicht, hoffen allerdings, dass, wie in der Vergangenheit schon möglich gewesen, eine freiheitlichere und demokratischere Lebensgestaltung in China umsetzbar sei.

Wie also ist von europäischer Seite aus zu handeln? „Ich werde häufiger gefragt, ob der Handel mit China eingestellt werden müsse und ich denke, wir sollten uns in erster Linie der Abhängigkeiten bewusst werden und in bestimmten Bereichen radikal umdenken“, meinte Oertel. So müsse man sich fragen, ob eine Welthandelsorganisation noch der richtige Ort sei.

„Wieder Gleichgewicht schaffen“

Wichtig sei ihrer Meinung nach, wieder ein Gleichgewicht zu schaffen. Dazu müsse man „vor das Problem kommen, nicht hinterherrennen. Bisher lassen wir uns auf europäischer Ebene noch zu sehr ablenken. Doch wie gehen wir mit einer Weltordnung nach dem Ukrainekrieg um? Was ist die Rolle Chinas dabei, die Russland derzeit beipflichten und sich gegenseitig Respekt zollen? Diese Fragen müssen wir heute schon beantworten und einen Plan B, C oder D in der Tasche haben.“ Auch Prof. Heilmann verwies auf diese Abhängigkeiten: „China kontrolliert größtenteils den Markt der Erneuerbaren Energie“. Zudem gebe es Taiwan, auf das China Ansprüche ableitet, und „für die Halbleiter-Lieferkette ist Taiwan unverzichtbar, hier würde Stillstand eintreten.“

Im letzten Drittel der Veranstaltung wurde auf Fragen aus dem Publikum eingegangen. Diese waren unter anderem: „Warum lässt die Politik es zu, dass chinesische Firmen deutsche aufkaufen, Beispiel Kuka?“ Dieser Vorgang, stellten die Referenten fest, sei jahrelang asymmetrisch verlaufen. Doch als Reaktion seien Übernahmen erschwert worden. Ein Zuhörer wollte wissen, weshalb der chinesische Kommunismus wirtschaftlich so erfolgreich sei. Anders als in der Sowjetunion, so erläuterten die Experten, werde in China vom Punkt in die Fläche entwickelt, das nenne sich experimentelle Regulierung. China sei das experimentierfreudigste System weltweit. „Wie viel Anteil sollte das Chinageschäft einer deutschen Firma haben?“, wollte ein weiterer Zuhörer wissen. Dafür gebe es keine Patentlösung, doch es sei gut, eine rote Linie zu ziehen, rieten die Fachleute. Die Firmen hätten die Möglichkeit, global neue Märkte zu entwickeln und die Verwundbarkeit zu reduzieren, also nicht nur auf einen Risikokorb zu setzen. Außerdem sei es bedeutsam, die F&E-Bereiche zu schützen und Forschung und Entwicklung nicht nach China zu verlagern.

Dr. Anna-Katharina Wittenstein, Vorstand Wittenstein SE, betonte zum Schluss, „dass wir die Welt realistisch betrachten und uns von einem Wunschdenken verabschieden müssen. Dabei gilt es als Unternehmen die Souveränität zu bewahren.“