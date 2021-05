Das Dorfgemeinschaftshaus im Igersheimer Teilort Bernsfelden wird modernisiert – und davon profitiert auch die örtliche Freiwillige Feuerwehr.

Für den neuen Wagen ist eine größere Unterstellmöglichkeit erforderlich, in diesem Zuge werden auch die Umkleidemöglichkeiten den heutigen Ansprüchen angepasst. Dies alles erfolgt genau so barrierefrei wie der Anbau für die neue WC-Anlage, die in

...