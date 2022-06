Erstes Dorfplatzfest in Harthausen

Harthausen. Vor rund fünf Jahrzehnten ist auch der Gemeindeteil Harthausen in den Hauptort Igersheim integriert worden. Was für Neuses gilt, das trifft auch auf die Teilgemeinde Harthausen zu: Trotz einiger Startschwierigkeiten hat die Kommune in all den Jahren viel davon profitiert – bis in die Gegenwart. Denn auch die Harthäuser haben sich immer wieder ein großes Stück vom Kuchen abschneiden dürfen und sich stets weiterentwickelt. Wer sich von dieser positiven Entwicklung selbst überzeugen möchte, der fährt einfach mal durch den Ort und schaut sich in Ruhe um.

So sticht der neu gestaltete Dorfplatz gegenüber der katholischen Pfarrkirche sicher sofort ins Auge. Er war ehemals landwirtschaftliche Anwesen von Anton Eckert, das die Gemeinde Igersheim aufkaufte und danach abriss. Der Dorfplatz als Ortsmittelpunkt wurde 1985 errichtet und im Zuge der 800-Jahr-Feier Harthausen feierlich eingeweiht. 2020 wurde er schließlich renoviert und um eine Schutzhütte erweitert.

In diesem Jahr plant die Musikkapelle Harthausen am Wochenende 18./19. Juni ein Dorfplatzfest als Ersatz für den Verlust des traditionsreichen Frankenhallenfestes. Zudem findet die Festivität im Zusammenhang mit dem Jubiläum 50 Jahre Eingemeindung statt.

Viel Musik geboten

Los geht es am Samstag, 18. Juni, um 19.30 Uhr mit Stimmungs- und Unterhaltungsklängen mit den Impfinger Musikanten. Am Sonntag, 19. Juni, geht es weiter ab 11 Uhr mit Festbetrieb und Unterhaltung mit den Dörzbacher Musikanten. Für die Kinder gibt es einen Riesensandkasten sowie Nistkasten bauen. Und ab 16 Uhr tritt die Feuerwehrkapelle Oberballbach.

Darüber hinaus soll es noch ein weiteres abwechslungsreiches Rahmenprogramm geben.