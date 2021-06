Erste Heilige Kommunion gefeiert

Igersheim. 23 Kinder aus Igersheim, Neuses, Harthausen und Bad Mergentheim feierten kürzlich ihre erste Heilige Kommunion. In zwei Gruppen aufgeteilt, versammelten sich die Kinder am Samstag und Sonntag in der St. Michaelkirche in Igersheim. Sr. Katharina Küster und Pfarrer Joseph Ike feierten den Gottesdienst mit den Kindern und ihren Familien. Der Kinderchor St. Johannes, unter der Leitung von Michael Müller, übernahm die musikalische Gestaltung. Symbolisch legte jedes Kind während des Gottesdienstes seine Hand in die Hand Jesus, der jedem Kind auch in ungewissen Zeiten zuruft: „Vertrau mir, ich bin da!“ Mit dem Empfang der ersten heiligen Kommunion vertieften die Kinder ihre Freundschaft mit Jesus und erlebten zum ersten Mal die Nähe Jesu im heiligen Brot. Bild: Sabine Querbach

