Einiges angestoßen

Harthausen. Die Kommunikationsbeauftragte der Gemeinde Igersheim, Bettina Baumbusch, stellte dem Gemeinderat am Donnerstag den aktuellen Stand der Dinge des Projektes „Digitalisierung und Heimat“ vor, das vom Land finanziell gefördert wird. Von diesen Mitteln ist auch die Stelle der Kommunikationsbeauftragten finanziert, die bereits in den ersten Monaten ihres Wirkens in der Kommune gezeigt hat, wie wichtig ihr Tun für diesen Teilbereich ist. Ihr Einsatz hat sich bereits jetzt gelohnt, denn zahlreiche Vorhaben sind schon weit gediehen.

AdUnit urban-intext1

Breitgefächertes Betätigungsfeld

Ihr Betätigungsfeld sei breitgefächert, ließ Baumbusch das Gremium wissen. Gerade dieser Umstand mache ihre Arbeit so interessant. So sei geplant, die Homepage der Gemeinde Igersheim bis Anfang August komplett neu zu gestalten, im Anschluss solle es auch einen Newsletter geben. Weiterhin sei vorgesehen, einen Imagefilm über die Kommune zu erstellen, dessen Grobstruktur bereits stehe und für den auch Statisten benötigt würden.

Darüber hinaus habe man eine digitale Ortsroute im Blick, mit deren Hilfe Radfahrer und Wanderer zu einem Zwischenstopp in die Ortsmitte geleitet werden sollen. Und dies sei noch lange nicht alles, hob Bettina Baumbusch hervor, die sich explizit darüber freute, dass mittlerweile eine stattliche Zahl an Ehrenamtlichen ihr Tun unterstütze.

Weitere Highlights, die zeitnah verwirklicht werden sollen, seien unter anderem eine Kita-Info-App für die Eltern der Kindergartenkinder, ein Mängelmelder (mit dem man sich online mit der Verwaltung in Verbindung setzen kann, wenn Bürgern etwas Negatives auffällt), ein Daten konformer Messenger sowie das Thema Online-Umfrage.

AdUnit urban-intext2

Fester Bestandteil der Arbeit

Fester Bestandteil ihrer Arbeit, erklärte die Kommunikationsbeauftragte, sei die Nutzung der sozialen Medien wie Facebook oder Instagram, was zwischenzeitlich auf eine recht gute Resonanz stoße. Diese Kanäle würden wöchentlich mit einem guten halben Dutzend Beiträgen bestückt.

Aufgrund der Corona-Situation werde die Maßnahme voraussichtlich bis 30. November verlängert. Baumbusch zeigte sich überzeugt, dass auch die kommenden Monate recht interessant werden dürften, sie bat aber auch um Verständnis dahingehend, dass es nicht zu schaffen sei, sämtliche Vorhaben umzusetzen, da hierfür sehr viele personelle Ressourcen benötigt würden.

AdUnit urban-intext3