Einfach tun, was man am liebsten tut: gemeinsam singen

Igersheim. Auch dieses Jahr machten sich die Aus- und Nachwirkungen der Corona-Pandemie bei der Hauptversammlung des Sängerkranzes Igersheim im Schützenhaus bemerkbar.

Die turnusmäßigen Wahlen des gesamten Vorstands brachten bei den maßgeblichen Positionen keine Veränderung, da die bisherigen Amtsinhaber bereit waren, erneut zu kandidieren. Allerdings konnte der Posten des zweiten Vorsitzenden wieder nicht besetzt werden, was sich auf die Handlungsfähigkeit des Vorstands aber nicht negativ auswirkt. Somit führt Elisabeth Gunßer weiterhin die Geschicke des Vereins als Vorsitzende.

In Gunßers Jahresbericht wurde deutlich, wie stark die Pandemie sie auf das Vereinsleben der Igersheimer Sängerinnen und Sänger ausgewirkt hat: Zwei in vielerlei Hinsicht außergewöhnliche Jahre mit vielen Entbehrungen – Jahre, wie sie keiner zuvor erlebt hatte, so die Vorsitzende. Die Folge: keine Chorproben, keine Auftritte, keine Liederabende, keine Einnahmen, kein Gassenfest, wenig Kontakte.

Von Sterbefällen betroffen

Deshalb sei die Freude groß, dass sich so langsam wieder Normalität einstelle, auch wenn nach wie Vorsicht geboten sei. Dass im September des Jahres 2020 mit Corona konformen Proben begonnen werden konnte, sei dem Schützenverein zu verdanken, der seine Räume am Spießle dem Sängerkranz kostenlos zur Verfügung stellte. Betroffen war natürlich auch der Projektchor „SINGforFUN“. Man sei zudem wie in der Geschichte des Vereins niemals zuvor, von Sterbefällen von Mitgliedern betroffen gewesen. In der Hoffnung, dass die derzeitige entspannte Situation anhalte, werde man wieder in die Proben einsteigen und die Jahresplanung vervollständigen.

Erfolgreiches Jubiläum

Schriftführerin Brigitte Karnutsch erinnerte an das erfolgreiche Vereinsjubiläum und die Veranstaltungen, bis Corona alles ausbremste. Die Liste der ausgefallenen Termine wollte nicht enden, auch die der vereinsinternen Aktivitäten. Die Schriftführerin sprach ebenso die Hoffnung aus, dass die beiden Chöre nun wieder ins gesangliche Geschehen eingreifen können, um das zu tun, was sie am liebsten tun, nämlich singen.

Auch Chorleiter Michael Schlor war zum Nichtstun verurteilt. Er ging in seinem Bericht deshalb auf probenspezifische Dinge des Chors ein, wie die Besetzung der einzelnen Stimmlagen und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten. Den Chor zeichne eine gewisse Flexibilität aus. Dies sei wohl dem Mangel an bestimmten Stimmen geschuldet, werde aber von den vorhandenen Stimmen im Chor insgesamt sehr gut gehändelt. Dennoch wäre es natürlich notwendig und hilfreich, wenn es gelänge, die benötigten Männerstimmen zu gewinnen.

Er sehe eine positive Grundstimmung im Chor, der hoffentlich bald wieder die Zuhörer durch seinen Gesang erfreuen werde. Er jedenfalls sei voll motiviert, neue Stücke einzustudieren.

Auch in der Kasse des Vereins schlugen sich die Auswirkungen der Pandemie nieder. Kassiererin Christa Szuba erinnerte zwei ausgefallene Liederabende und die Gassenfeste. Durch sparsames Wirtschaften sei dennoch ein finanzieller Grundstock für die Weiterarbeit vorhanden. Im Namen der Kassenprüfer attestierte Anneliese Nagel ihr eine vorbildlich Buch- und Kassenführung. Die von Bürgermeister Frank Menikheim beantragte Entlastung des Vorstands wurde einstimmig erteilt.

Auch wenn erst einmal die Freude über die zurückgekehrte Normalität überwiege, so der Bürgermeister in seinen Grußworten, sei Vorsicht geboten, da sich im Herbst die Situation durchaus wieder negativ verändern könnte.

Er habe den Eindruck, dass überall der Wille da sei, die Gemeinschaften neu zu beleben. Die Wahlen gingen recht schnell über die Bühne, da sich bis auf den Bereich Kassenprüfer nichts veränderte. Hier wird neben Anneliese Nagel künftig auch Bärbel Kuhnhäuser tätig sein. Elisabeth Gunßer bleibt Vorsitzende, Brigitte Karnutsch Schriftführerin, Kassenführerin Christa Szuba. Die Positionen der Beisitzer werden von Anne Hayn, Elfriede Meglio, Berta Bauer, Hildegart Winkle und Brigitte Dastig besetzt. Vordringlichstes Ziel sei jetzt, so Gunßer, neue Mitglieder zu werben, damit der gemischte Chor weiterhin „singfähig“ ist. Hier müssten alle mithelfen, denn es gehe auch um die Zukunft des Vereins.

Aktuelle Termine

Schließlich nannte sie als Termine für das laufende Jahr das Gassenfest und das Konzert der beiden Chöre im November in der Kirche St. Michael. Sie wünsche sich, dass der Sängerkranz auch weiterhin ein wertvoller Bestandteil des kulturellen Lebens der Gemeinde Igersheim sein möge.

Zum Schluss erfolgten noch die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft durch den Verein und Vertreter des Sängergaus, Günter Krieger. Dieser würdigte die Verdienste der Geehrten um das Singen im Allgemeinen und im Verein.

Es erhielten die silberne Ehrennadel des Schwäbischer Chorverbands: Anneliese Nagel 40 Jahre Singen im Chor, die goldene Ehrennadel des Deutschen Chorverbands: Brigitte Karnutsch 50 Jahre Singen im Chor.

Für langjährige Mitgliedschaft wurden geehrt: 40 Jahre Otmar Uhl, Albert Nagel, Peter Gunßer; 30 Jahre Manfred Schaffert. habe