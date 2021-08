Einen kräftigen Wirbelsturm erzeugt

Igersheim. Auf dem Stundenplan der Klassen 4a und 4b der Grndschule Igersheim stand ein ganz besonderes Programm. Zu Gast waren junge Wissenschaftler der Initiative Junge Forscherinnen und Forscher (IJF), die einen spannenden Projekttag zum Thema Zahnradgetriebe im Gepäck hatten. Gemeinsam mit dem IJF-Team erforschten die Schüler allerlei aus diesem Themengebiet. Ziel des Projekttages war es, einen eigenen Handventilator zu bauen. Zunächst lernten die Schüler aber die App Book Creator kennen und bedienen, um sich anschließend durch ein interaktives Forscherheft zu arbeiten und viel Spannendes über Zahnräder zu lernen. Zudem erhielten die beiden vierten Klassen Materialkisten, mit welchen sie nicht nur die Aufgaben aus dem Forscherheft ausprobieren konnten, sondern auch ihren individuellen Handventilator bauen konnten. Der Projekttag endete mit einem kräftigen Wirbelsturm, den die Schüler mit ihren Ventilatorkonstruktionen erzeugten.

Die MINT-Projekttage der IJF sind neu in der Region. Sie finden erstmals und ausschließlich an Grundschulen im Raum Heilbronn-Franken statt. Sie sind Teil des MINT-Lernkreislaufes, ein auf zwei Jahre angelegtes Weiterbildungsprogramm für Lehrkräfte, das die Initiative etabliert hat. Die motivierten und engagierten Lehrer erlernen dabei Methoden für einen interesse-generierenden MINT-Unterricht. Diese können sie bei den Projekttagen mit ihren eigenen Schülern anschauen und begleiten. Durch die Förderung der Arnfried und Hannelore Meyer-Stiftung ist das Angebot für alle teilnehmenden Schulen kostenfrei. „Das forschend-entdeckende Lernen fördert das Behalten des Gelernten und weckt Interesse“, erklärte IJF-Projektleiterin Juliane Dylla. Neben grundlegenden Informationen erhielten die Kinder die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden. Eine Aufgabe des interaktiven Forscherbuches war es herauszufinden, dass man, wenn man unterschiedlich große Zahnräder benutzt, unterschiedlich viel Wind mit dem Ventilator erzeugen kann. Ganz nebenbei wurden digitale Kompetenzen durch die Nutzung der Tablets geschult. Nach dem Thema Mechanik folgt im nächsten Schuljahr ein Tag zur Informationstechnologie und Programmieren in der Grundschule. Ziel der Projekttage ist, Lehrkräfte bei der praktischen Umsetzung der zuvor erlernten Fortbildungsinhalte zu unterstützen. Den Schülern wird Spaß an Naturwissenschaft und Technik vermittelt.