„Eigene, sinnliche Welt“

Igersheim. Ein „Mantra-Konzert“ findet am Freitag, 20. Mai in Igersheim statt. Zu Gast ist das Mantra-Duo Aleah Gandharvika von der Band The Love Keys und Henning Hantelmann. Sie wollen ihren Zuhörern mit ihren Mantras und spirituellen Liedern eine „ganz eigene, sinnliche, aber auch kraftvolle Welt“ erschließen. Das Konzert beginnt um 19 Uhr im „Namasteva-Yogastudio“ in der Neuseser-Tal-Straße 22.

Gandharvika und Hantelmann haben ein vielfältiges Programm zusammengestellt, dass auf ihren Reisen durch die Welt des Yoga entstanden ist und möchten damit alle Musikinteressierten bewegen und begeistern. Die Musik ermöglicht es, zu entspannen und die meditativen und beruhigenden Klänge auf sich wirken zu lassen. Das gemeinsame Singen entfaltet dabei die ganze Kraft der Verse und lässt den Zuhörer zur Ruhe kommen.

Das Duo verspricht eine musikalische Reise, die von verträumt-ruhig bis ekstatisch-wild reichen wird. Die Musiker kombinieren Mantras mit mit internationalem Soul.

Mehr Informationen zur Musik und den Künstlern unter: https://www.aleahgandharvika.com

Tickets für das Konzert sind im Vorverkauf im namasteva Yogastudio erhältlich oder können online vorbestellt werden. Mehr Infos unter: https://yoga-eva.com