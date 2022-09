Durch Wald und Flur

Igersheim. Igersheims Beitrag zu den Taubertäler Wandertagen ist eine geführte Wanderung am Sonntag, 9. Oktober, auf dem „Weg der Vögel“

Der „Weg der Vögel“ wurde in Erinnerung an das von Igersheim vor zehn Jahren haushoch gewonnene SWR4-Regionenspiel konzipiert. Der 22 km lange Rundwanderweg verbindet alle fünf Gemarkungen Igersheims. Über 200 (der 8135 damals gebauten) Nistkästen für heimische Vögel und kleine Nagetiere säumen den Weg, vorbei an kulturhistorischen Denkmalen wie Kapellen, Bildstöcken, Kirchen, am „Fürstenbild“ und wunderschönen Plätzen in der Natur. Förster Aubele kennt Wald und Flur wie seine Westentasche und teilt sein Wissen und seine Begeisterung gern mit anderen. Die Wanderstrecke führt von Harthausen nach Bernsfelden. Nach Besichtigung der Franziskuskirche werden auf Höhe des bayrisch-württembergischen Grenzgebiets die Simmringer und Oesfelder Gemarkungen gestreift. Vorbei am „Fürstenbild“ mit dem Kreuzweg geht’s nach Reckerstal, wo die angemeldeten Wanderer im Hofcafé des Urlaubsreiterhofs Trunk das Mittagessen erwartet.

Auf den „Weg der Vögel“ geht es am Sonntag, 9. Oktober. © Gemeinde

Nach der Mittagspause geht es über den Römerweg mit seiner wunderbaren Fernsicht, übers Harthäuser Tal und durch stattliche Eichenwälder über Igersheimer Gemarkung zurück zum Ausgangspunkt nach Harthausen. Start und Ziel ist der Parkplatz unterhalb des Gemeindehauses Harthausen. Die Teilnahme an der Wanderung ist kostenlos, fürs vorbestellte Mittagessen fallen Kosten an. Anmeldung im Rathaus Igersheim bis 6. Oktober unter Telefon 07931/497-22 oder per E-Mail an info@igersheim.de.