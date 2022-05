Dorfplatzfest in Neuses: Ein echtes Schmuckstück

Neuses. Das erste Dorfplatzfest am umgestalteten Ortsmittelpunkt von Neuses am Sonntag, 22. Mai, steht ganz im Zeichen des Jubiläums 50 Jahre Eingemeindung nach Igersheim. Der Ortschaftsrat und die Freiwillige Feuerwehr hoffen auf schönes Wetter und viele Besucher, die ein paar gesellige Stunden erleben möchten.

„Man soll die Feste feiern, wie sie fallen“ – dies tun die Neuseser gern. Und dazu braucht es nicht unbedingt immer einern triftigen Grund. Am Sonntag allerdings gibt es gleich zwei eben solche. Und deswegen wird auch „die große Platte aufgelegt“.

Die Neuseser Dorfgemeinschaft hat zahlreiche ehrenamtliche Stunden aufgebracht, um den Ortsmittelpunkt neu zu gestalten. © Ortsverwaltung

Fünf Jahrzehnte ist es jetzt her, seit Neuses seine Selbständigkeit aufgegeben hat und sich eingemeinden ließ. Trotz leichter Startschwierigkeiten hat der Teilort diesen seinerzeit sicher nicht einfachen Schritt keinesfalls bereut – die Neuseser haben vom großen Igersheimer Kuchen in all der Zeit auch immer wieder ein stattliches Stück erhalten. Wie jetzt mit dem modernisierten Dorfplatz, der sich durch das große ehrenamtliche Engagement zahlreicher Freiwilliger zu einem echten Schmuckstück gemausert hat, geradezu prädestiniert für Festivitäten jeglicher Art.

Wer das Resultat des Engagements von Teilen der Dorfgemeinschaft bestaunen will, ist am Sonntag in Neuses willkommen. Nicht nur, das der Ortsmittelpunkt, den es zuvor mehr als 20 Jahre so gegeben hatte, völlig neu gestaltet wurde, in unmittelbarer Nachbarschaft ist auch eine Hütte entstanden mit Strom- und Wasseranschluss.

Viel Schweiß ist in den letzten Monaten geflossen, jetzt wird das Ganze begossen. Los geht es am Sonntag, 22. Mai, um 10.30 Uhr, ab 11 Uhr sorgt die Spielgemeinschaft Igersheim/Neuses für musikalische Unterhaltung. Und von 13.30 bis 16 Uhr gibt es einen „dörflichen Tag der offenen Tür“. In dessen Rahmen können öffentlichen Gebäude der Kommune – Gemeindehaus, Feuerwehr, Rathaus, Alte Schmiede – besichtigt werden, zudem ist eine Fotoausstellung „50 Jahre Eingemeindung“ im Angebot.

Der Reinerlös des Tages soll dem Teilort zugutekommen: eine Hälfte für einen neuen Bildstock zwischen Igersheim und Neuses, die zweite für die Beschaffung neuer Bierzeltgarnituren.