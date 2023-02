Dorfflohmarkt in Igersheim

Igersheim. Das BürgerNetzWerk Igersheim veranstaltet am verkaufsoffenen Sonntag, 19. März, von 13 bis 18 Uhr einen großen Dorfflohmarkt im Ortskern Igersheim. Ab Donnerstag, 2. März, können hierfür Verkaufsflächen angemietet werden Igersheim habe sich als innovative Flohmarktgemeinde einen hervorragenden Ruf erschaffen, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Hallenflohmärkte mit Börsencafé, die größten Kinderkleiderbörsen der Region sowie die während der Pandemie 2021/22 erfolgreich durchgeführten dezentralen Garagenflohmärkte im Ortskern und in den Wohngebieten seien beste Beispiele für gemeinschaftliche Ressourcenschonung mit Schnäppchen- und Spaßgarantie.

Am nächsten verkaufsoffenen Sonntag, am 19. März, von 13 bis zirka 18 Uhr erprobt das BNW nun die dritte Variante für einen zentralen Dorfflohmarkt im Ortskern mit bis zu 40 Verkaufsständen auf dem Möhlerplatz. Damit entfallen die langen Wege zwischen den Verkaufsständen, die während der Pandemie noch sinnvoll waren. Anmeldungen zum Dorfflohmarkt sind möglich bei der persönlichen Platzanmietung am Erlebnis-Feierabendmarkt am Donnerstag, 2. März, von 16 bis 19 Uhr im BürgerLädle oder jederzeit per E-Mail an hallenflohmarkt@igersheim-aktiv.de. Verkaufstische und evtl. Pavillons / Schirme müssen am 19. März selbst mitgebracht werden. Details zum Dorfflohmarkt gibt das BNW auf www.igersheim-aktiv.de sowie bei der Anmeldung.