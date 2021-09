Die Zeit der Stille im „Juki“ ist endlich vorbei

Igersheim. Still war es aus musikalischer Sicht im Jugend- und Kulturzentrum J.U.K.I. geworden – doch am Samstag, 25. September, geht es endlich wieder los. „L I N“ aus Mainz und „First Sign Of Life“ rocken die Bühne im Jugend- und Kulturzentrum direkt am Bahnübergang.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neben der Arbeit mit den Jüngsten in der Gemeinde, liegt dem Team auch die alternative Musikszene am Herzen.

Klangwelten

Die Instrumentalistin „LIN“ kommt am 25. September ins Jugend- und Kulturzentrum Igersheim. © Roland Baege

„Wir möchten jungen Menschen ermöglichen erstklassige Künstler direkt vor ihrer Haustür zu sehen, die sonst eher in den größeren Städten der Republik auftreten“, sagt Stefan Rückert und ergänzt, „dass dies natürlich auch für Gäste allen Alters gilt. Alle sind im J.U.K.I. willkommen.“

L I N“ war bereits 2018 im J.U.K.I. als Duo „Bender & Schillinger“ zu Gast und begeisterte an das Publikum. Die Mainzer Multi-Instrumentalistin arbeitet mit sogenannten Loop-Stations und baut damit Stück für Stück Klangwelten auf. Eine Instrumentenspur wird einspielt und weitere darüber legt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Eine „One-Woman-Band“, die Drums, Gitarre, Keys und Gesang zu Songs zusammenfügt, die direkt ins Ohr und ins Herz gehen. Heraus kommt Elektro-Pop mit schönen Melodien und wahnsinniger Energie.

Nie schnulzig

Unterstützt wird sie von „First Sign Of Life“. Der junge Künstler aus der Region Künzelsau überzeugt mit soften Pop-Songs an der Akustikgitarre. Dabei wird sein Songwriting aber niemals langweilig oder gar schnulzig. Einlass ist um 19.30 Uhr und Beginn um 20 Uhr. Der Eintrittspreis erfolgt nach dem „Pay what you want“ Prinzip. Das bedeutet: Jeder darf geben, was der Geldbeutel hergibt. So soll auch Personen mit geringen finanziellen Möglichkeiten der Zugang ermöglicht werden. Am gesamten Abend gilt laut aktuellem Stand die „3G-Regelung“. Entsprechende Nachweise sind mitzubringen. Ein Einlass ohne ein entsprechendes Zertifikat ist nicht möglich.