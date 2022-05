Der Igersheimer Tim Krauter zu seiner Rolle als Lebensretter auf dem Fußballplatz: „Ich habe reagiert und funktioniert“

Zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort – und richtig reagiert: Für seinen vorbildlichen Einsatz, der einem Fußballer das Leben rettete, erhielt der Igersheimer Tim Krauter (links), der für den SV Harthausen pfeift und jetzt in Ludwigsburg wohnt, aus den Händen von WFV-Verbands-Schiedsrichter-Obmann Volker Stellmach (rechts) eine verdiente Anerkennung. In der Mitte Richard Sabanovic, Torwart des TV Rot am See, der ebenso wesentlich zum guten Ausgang des Dramas beitrug.

© Schiedsrichter-Gilde