Den Ärmsten wird geholfen

Igersheim. Aufgrund der Corona-Situation kann das Sternsingerlaufen in Igersheim, Reisfeld und Holzbronn ein weiteres Mal nicht in gewohnter Weise stattfinden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Organisatorin Inge Dallmann wird, wie letztes Jahr, zusammen mit Helfern in jedes Haus einen Brief und ein Segensband (geweiht) einwerfen oder den Segen an die Tür schreiben.

Inge Dallmanns großer Wunsch: „Bitte helfen Sie wieder den Ärmsten der Armen – Kindern, vor allem Aidswaisen, die jetzt hungern, die auf der Straße leben müssen, die keine Schule besuchen können, die ihre leeren Hände uns entgegenstrecken. Ohne Worte sprechen sie von Angst und Not, von Armut, Hunger und Krankheit. Aber sie sprechen auch von Hoffnung und vertrauen auf unsere Hilfe.“

Dank der großzügigen Spenden der Igersheimer sei bereits vieles bewirkt worden. Aus Kindern seien Erwachsenen geworden, „die durch unsere Unterstützung im Berufsleben stehen können und keine Not mehr leiden müssen“, so Dallmann. Das sei es, was die Menschen bräuchten und sich danach sehnten – eine Existenzmöglichkeit. Menschenwürdiges und selbstbestimmtes Leben in der eigenen geliebten Heimat – das sei das Ziel. Deshalb sei es wichtig, den zahlreichen Kindern in armen Ländern beizustehen, damit sie Nahrung erhielten, die Schule besuchen könnten, eine Ausbildung absolvierten. Nur wenn dies erreicht werde, erhielten sie die Chance, Armut zu besiegen und glücklich in ihrem Land leben zu können.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Alle Spenden erhalten notleidende Kinder in Indien, Nigeria und in Tansania (Spendenquittungen können ausgestellt werden). Das Geld sendet Inge Dallmann, wie immer, ohne jeglichen Abzug an die entsprechenden verantwortlichen Personen, mit denen sie in ständigem Briefkontakt steht.