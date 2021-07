Deckungsgrad weiterhin bei 16 Prozent

Harthausen. Einstimmig sprach sich der Igersheimer Gemeinderat für eine Anhebung der Elternbeiträge für die kommunalen Kindergärten und die Kinderkrippen für das Kindergartenjahr 2021/22 aus. Im interkommunalen Vergleich, so Bürgermeister Frank Menikheim, seien die Zuschläge in Igersheim weitaus geringer als bei den Nachbargemeinden. Um weiter bei einem Deckungsgrad von etwa 16 Prozent zu bleiben, müssten die Zuschläge um rund zehn Prozent angehoben werden. Nach Empfehlung des Landes sollte eigentlich ein Deckungsgrad von 20 Prozent erreicht werden. Eine sprunghafte Erhöhung der Elternbeiträge solle dabei aber nach Auffassung der Verwaltung vermieden werden.

Die kommunalen Spitzenverbände, bestehend aus Städte- und Gemeindetag, sowie die kirchlichen Verbände geben regelmäßig Empfehlungen für die Elternbeiträge in den Kindergärten. Die Gemeinde Igersheim sowie die örtliche katholische Kirchengemeinde waren dem immer gefolgt – zuletzt im Juli 2020.

„Auch im Kindergartenjahr 2020/21 mussten die Träger ein bedarfsgerechtes und qualitativ beachtliches Angebot der Kinderbetreuung unter Pandemiebedingungen gewährleisten, was mit großen Herausforderungen verbunden war“, betonte Bürgermeister Frank Menikheim in seinem Sachvortrag. Die Sicherstellung dieses Angebots beanspruche die Träger jedoch nicht nur in einem hohen Maße organisatorisch, sondern schlage durch stetig steigende Personal- und Sachkosten, besonders zur Bewältigung der Hygieneanforderungen, auch finanziell zu Buche.

Vor all diesen Hintergründen sprechen sich die Kommunalen Landesverbände sowie die vier Kirchen dafür aus, dass zumindest ein gewisser Teil dieser Kosten durch die Erhöhung der Elternbeiträge für die Regelbetreuung aufgefangen werden soll.

Der Bereich der Kinderbetreuung, und da sind sich Verwaltung und Bürgerparlament einig, sei sehr wichtig, und es sei politischer Konsens, so der Rathauschef, dass dies auch einen hohen Stellenwert einnehme. Die Gemeinde habe daher in den vergangenen Jahren auch immer pro-aktiv und vorausschauend den Ausbau der Betreuungsplätze vorgenommen, so dass der Rechtsanspruch immer gewährleistet sei und die allermeisten Bedarfe hätten gedeckt werden können. Der Abmangel aus diesem Bereich sei in Folge dessen auch stetig nach oben gegangen und belaufe sich in der Zwischenzeit auf etwa eine Million Euro. Dies sei mit Abstand jene kommunale Aufgabe, welche die höchsten Kosten und den größten Abmangel verursache. Ein angemessener Elternbeitrag sei daher aus finanziellen Gründen sehr wichtig, „um das gute, qualitätsvolle Angebot auch auf Dauer gewährleisten zu können.“

„Wir als Elternbeirat bedauern diesen Entschluss zutiefst“, so Madeline Richter namens der Igersheimer Elternbeiräte. Eine Erhöhung sei besonders für Alleinerziehende, aber auch durch die Krise gezeichneten Eltern immer schwierig zu sehen.