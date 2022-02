„Dazwischen“ gibt es viel Aufregendes

Igersheim. Kleinkunstfans dürfen sich freuen, das attraktive Igersheimer Kulturprogramm nimmt wieder Fahrt auf. Mit Lucy van Kuhl am 19. März, Sascha Korf am 8. April und Anne Folger am 13. Mai kommen drei vielfach ausgezeichnete Bühnengrößen nach Igersheim und beenden nach dem Auslaufen der 4. Welle die coronabedingte Kultur-Vakanz.

Am Samstag, 19. März, um 19.30 Uhr präsentiert Lucy van Kuhl“ – die Preisträgerin des „Stuttgarter Besen 2021 (Publikumspreis)“ und des „Passauer Scharfrichterbeil 2019“ – ihr aktuelles Klavier-Chanson-Kabarett „Dazwischen“ im Gemeindehaus Harthausen.

Klavier, Chanson und Kabarett mit Lucy van Kuhl gibt es am 19. März im Gemeindesaal Harthausen. © Paul Zimmer

Wir sind oft dazwischen. Pasta oder Pizza? Samsung oder Apple? Welchen Handy-Vertrag bei den vielen Angeboten? Bleibe ich bei meinem Partner oder will ich etwas Neues? Als Sklaven unserer Zeit hetzen wir von Termin zu Termin, schieben manchmal Menschen und Hamburger einfach so dazwischen. Lucy van Kuhl zeigt in ihrem Programm, dass der „Dazwischen“-Zustand etwas Aufregendes hat. Schließlich befinden wir uns alle im „Dazwischen“ zwischen Geburt und Tod, das man Leben nennt. Wie schlimm ist es, mal eine zeitlang auf zwei halben Stühlen sitzen? Auf humorvoll-nachdenkliche Art erzählt und besingt Lucy van Kuhl Situationen aus dem Leben. In ihren sensiblen Chansons und knackig-pointierten Kabarett-Liedern bringt sie’s auf den Punkt. „Lucy van Kuhls Art zu musizieren und zu singen begeistert mich, ihre Worte sind poetisch und ironisch. Sie schafft ausdrucksstarke Bilder und setzt sie musikalisch ganz zauberhaft um,“ sagt Liedermacher Konstantin Wecker. Seit Oktober 2018 ist sie in Konstantin Weckers Label „Sturm & Klang“ unter Vertrag, wo im April 2019 ihre Solo-CD „Dazwischen“ und im Januar 2021 ihre CD „Alles auf Liebe“ (mit Band) erschienen ist.

Die studierte Germanistin und Pianistin verbindet in ihren Liedern ihre beiden Steckenpferde Wort und Musik. Sie beobachtet ihre Umwelt, ihre Mitmenschen und sich selbst und kombiniert auf charmant-unnachahmliche Weise Klavier-Kabarett mit Chansons.

Ihre Programme sind wie Yoga für die Bauchmuskeln: Anspannung – Entspannung und am Ende stellt sich ein Glücksgefühl ein.

Eintrittskarten für „Dazwischen“ mit Lucy van Kuhl in Harthausen gibt es im Vorverkauf per Telefon 07931/497-0 oder E-Mail info@igersheim.de. Für die Veranstaltung sind die am 19. März gültigen Corona-Verordnungen von Bund, Land und Landkreis zu beachten.

Auch für die Impro-Show mit Sascha Korf im Gemeindesaal Harthausen am 8. April und das Klavierkabarett mit Anne Folger“ am 13. Mai im Kulturkeller Igersheim gibt es Karten per Telefon (497-0)und email info@igersheim.de

